La cantante colombiana Karol G ha nuovamente stupito tutti i suoi fan con l’uscita del suo ultimo singolo intitolato “S91”. Quello che molti non si aspettavano è che questa canzone avrebbe portato un messaggio nascosto, poiché si basa su un salmo della Bibbia.

Nel video della canzone Karol G si vede molto felice, trasmette un messaggio a tutte quelle persone che la criticano e sono invidiose del suo successo.

L’artista stessa nei giorni scorsi ha comunicato la notizia attraverso i suoi canali social. Ha detto che non è un caso che l’abbia lanciato proprio il 13 Luglio:

“Dopodomani, 13 luglio (13 il mio # preferito spiritualmente), potranno vedere e ascoltare. Quindi, per favore, invia questo a chiunque pensi possa essere interessato, specialmente a quelli che saranno in tour e se pensi di aver visto tutto, ricorda che tengo sempre il meglio per ultimo”.

Il significato di “S91” di Karol G



Il significato di “S91” si trova nel nome stesso della canzone, che fa riferimento al versetto del salmo 91. In effetti, Karol G ha condiviso una frase di questo verso, che dice: “Beh, mille cadranno alla tua destra e diecimila alla tua sinistra, ma non ti succederà nulla”.

Il Salmo 91 parla di Dio come di un rifugio in ogni situazione e mostra ai credenti che possono fidarsi di lui. Non importa quanti problemi possano sorgere, Dio aiuterà coloro che confidano in lui.

La canzone “S91” diventa così una lettera d’amore dedicata a tutte le persone che Karol G ama, ea coloro che vuole proteggere con tutto se stesso. Proprio come Mosè condusse il suo popolo alla Terra Promessa, Karol G guida i suoi seguaci all’amore.

La traduzione di “S91” di Karol G

L’ho fatto

Un nuovo flusso da analizzare

Lascio ogni paese che calpesto

Da quando l’aereo atterra

Ho il mio felice

È quello che ho sempre voluto

Non ho più persone che mi invidiano

Quello che ho sono apprendisti

Vogliono essere come me, li ho già visti

Ma il flusso non è in vendita

Mi dispiace, ma il flusso non è in vendita, no-o-o

Non in vendita o prestito

Da lontano si vede che vogliono essere come me, li ho già visti

Ma il flusso non è in vendita

Mi dispiace, ma il flusso non è in vendita, no-o-o

Non in vendita o prestito

La G sta rompendo ciò che ci si aspetta

E so che molti sono disperati

Di tutti gli stili, fino in fondo

Sembro Goku con le sette sfere

Il paisà prende il comando

Lasciandola in alto, come vuole

Ho le mani che combattono su di me, sì

Anche le etichette discografiche

E se fa male che lo rompo come dovrebbe, allora colpa mia

Posso vivere come quattro vite senza lavorare solo con i miei diritti d’autore’

Ho persone che non mi credevano che volevano lavorare nella mia azienda

E donne che mi dicono che, per me, cambierebbero schieramento senza paura

La Bichota, quella tosta, la ragazza

Spezza lo spettacolo cantando anche con l’influenza

Arrivo in Spagna e mi dicono “Zia, ti mandi un flusso dall’host che impazzisce”

Sette zero’ ho speso poco fa

Io e il mio fandom siamo inseparabili

Mi sento fantastico, mi sento inarrestabile

Vogliono essere come me, li ho già visti

Ma il flusso non è in vendita

Mi dispiace, ma il flusso non è in vendita, no-o-o

Non in vendita o prestito

Da lontano si vede che vogliono essere come me, li ho già visti

Ma il flusso non è in vendita

Mi dispiace, ma il flusso non è in vendita, no-o-o

Non in vendita o prestito

Non aver paura dei pericoli notturni

Né le piaghe che vengono con l’oscurità

Perché mille cadranno alla tua destra

E diecimila alla tua sinistra

Ma non ti succederà niente

O-O-Ovy On the Drums

E tu hai già ascoltato “S91” di Karol G? Lascia un commento!