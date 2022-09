Venerdì 23 Settembre è stato rilasciato “Satellite“, nuovo singolo del cantautore americano Khalid.

Il brano arriva appena poche settimane dopo l’annuncio della collaborazione dell’artista con Marshmello per la canzoone “Numb” agli MTV Video Music Awards.

“Satellite” è un inno ipnotico ispirato agli anni ’80 guidato da sintetizzatori e batteria e anticipa il lancio del nuovo album “Everything Is Changing” che ogni probabilità arriverà entro la fine dell’anno.

In precedenza Khalid aveva rilasciato i singoli “New Normal” nel 2021 e “Last Call” e “Skyline” entrambi nell’arco del 2022. I tre brani saranno presenti nel prossimo album del cantante originario del Texas.

All’inizio di questo mese, era stato proprio Khalid sul proprio account Instagram ad avvisare i fan dell’imminente uscita del brano “Satellite”, attraverso questo messaggio:

“Mi sto divertendo così tanto con la musica ultimamente e non vedo l’ora che voi ragazzi vi uniate a me in questo viaggio. Ogni giorno è un passo verso la mia evoluzione come artista, ma questo qui… è speciale. Lo tengo caro al mio cuore! Grazie ragazzi per il vostro sostegno.”

Il nuovo singolo è stato prodotto dal collega cantante e produttore Chrome Sparks.

Il significato di “Satellite” di Khalid

Il brano descrive le emozioni del cantante e la sua infatuazione per una nuova fiamma. L’amata è paragonata prima al satellite del nostro Pianeta, la Luna, splendente più di ogni altra cosa in cielo tanto da rendere invidiosa di lei tutte le altre stelle.

In quel momento, l’artista sembra guardare il cielo sdraiato su un prato e immagina di poter catturare il paesaggio come uno screensaver per il computer. Al tempo stesso cerca di ideare poesie che raccontino i ricordi delle emozioni provate per la bella amata.

Successivamente la ragazza è paragonata ad una stella cadente: sembra essersi rotto qualcosa tra il cantante e la sua amata. Infatti la stella cadente è destinata a passare velocemente. L’artista appare confuso e spaesato, tanto da affermare che gli capita di sedersi di volta in volta a pensare dove sia in questo momento e cosa provi la ragazza.

Infine Khalid chiede a grande voce all’amata di mandarle un messaggio di modo da potersi riconciliare. E di fatti il ritornello recita che sta percorrendo una linea retta, dritta che porta fino a lei.

La traduzione di “Satellite” di Khalid

Satellite

Ti vedo nuotare attraverso questo cielo aperto

Poggio la testa su questi denti di leone

Le stelle sono invidiose di te stasera

Sogni infranti

Sto scrivendo poesie dei nostri ricordi

Vorrei poterti tenere attraverso gli schermi dei computer

Ma tutta la statica ci tiene in mezzo

La, da-da

Stiamo camminando su una linea

Una linea che mi conduce dritta, dritta, dritta a te

Sei come un satellite

Attraversando la mia mente

Mi conduce sempre dritto, dritto, dritto a te

Ho visto la notizia

Oh, che spettacolo, mi ha lasciato così confuso

Raccontano storie che te ne andrai presto

Non sapranno mai cosa hai passato

Stella cadente

Ti guardo andare alla deriva nel buio

A volte mi siedo e mi chiedo dove sei

Mandami segnali al mio, mandami segnali al mio cuore vuoto

La, da-da

Stiamo camminando su una linea

Una linea che mi conduce dritta, dritta, dritta a te

Sei come un satellite

Attraversando la mia mente

Mi conduce sempre dritto, dritto, dritto a te

La, da-da

Stiamo camminando su una linea

Una linea che mi conduce dritta, dritta, dritta a te

Sei come un satellite

Attraversando la mia mente

Mi conduce sempre dritto, dritto, dritto a te

Satellite

Satellite

Satellite

Satellite

La, da-da

Stiamo camminando su una linea

Una linea che mi conduce dritta, dritta, dritta a te

Sei come un satellite

Attraversando la mia mente

Dritto, dritto a te

La, da-da

Stiamo camminando su una linea

Una linea che mi porta dritto, dritto, dritto a te (dritto)

Sei come un satellite

Attraversando la mia mente

Mi conduce sempre dritto, dritto, dritto a te

La, da-da

Stiamo camminando su una linea (camminando su una linea)

Una linea che mi conduce dritta, dritta, dritta a te

Sei come un satellite (Come un satellite)

Attraversando la mia mente

Mi conduce sempre dritto, dritto, dritto a te (Mi conduce dritto a te)

