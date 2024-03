Solo lo scorso mese è arrivata una notizia che tutti i fan del Jurassic World aspettavano con ansia: un nuovo film, infatti, pare essere in fase di sviluppo.

Jurassic World 4 ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo a livello mondiale. A scrivere il film, anche questa volta, ci penserà Koepp, mentre nel team di produzione troviamo personaggi dal calibro di Frank Marshall e di Steven Spielberg. Il regista del nuovo progetto, invece, non è ancora stato ufficializzato, ma stando a quanto rivela Deadline (che difficilmente sbaglia) pare che sarà David Leitch che ha già collaborato con la Universal Pictures: il prossimo 3 maggio, infatti, uscirà Fall Guy il film che vede Ryan Gosling tra i protagonisti. Ma lo troviamo anche a capo di successi come Atomic Blonde e Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Una cosa, però, è certa. Jurassic World 4 non vedrà più nel cast attori come Chris Pratt, Jeff Goldblum, Laura Dern, Bryce Dallas Howard e Sam Neill. Il nuovo film, infatti, si baserà su una nuova era giurassica e non vedrà protagonisti gli attori che hanno preso parte alle saghe del passato. A dir la verità manca ancora un po’ di tempo in quanto il film è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il 4 luglio 2025. Nel frattempo, però, iniziano ad arrivare le prime news che lo riguardano. Ad esempio, sappiamo che il titolo scelto per il film sarà Jurassic City e che le riprese vedranno come location gli Sky Stydios Elstree del Regno Unito. Ma le novità non finiscono qui.

Scarlett Johansson

Oggi, infatti, si parla anche del volto che potrebbe avere la possibile protagonista e si tratta di un’attrice conosciuta ed amata da tutti. Stiamo parlando di Scarlett Johansson. Pare, infatti, che la Universal Pictures abbia fatto la sua offerta alla bella attrice. A rivelarlo è stato Jeff Sneider, famoso giornalista ed insider sempre sul pezzo. Sembra infatti che la Johansson, già protagonista in Iron Man 2 dove ha vestito i panni de La Vedova Nera, abbia già avuto un incontro sia con Gareth Edwards (il regista) sia con Frank Marshall (il produttore). Al momento, però, non ci è ancora dato sapere se la risposta dell’attrice è stata positiva o negativa anche se tutto, ovviamente, ci fa pensare ad una risposta positiva. D’altronde chi rifiuterebbe una proposta del genere? Inoltre, per il momento, Scarlett Johansson non ha grandi impegni o film in vista quindi potrebbe dedicarsi a Jurassic City con le riprese pronte ad iniziare già questa estate per poi avere tutto il tempo necessario per mettersi al lavoro nell’attesa di luglio 2025.

E tu cosa ne pensi di Scarlett Johansson come probabile protagonista di Jurassic City? Preferiresti un’altra attrice al suo posto? Ti aspettiamo nei commenti!