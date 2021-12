Quando si dice che è difficile scegliere…sicuramente una delle scelte più ardue è decretare chi sia l’uomo più bello del mondo. Poco tempo fa ci abbiamo provato anche con le donne, e questo è il nostro risultato!

Il titolo dell’uomo più bello del mondo è sicuramente tra i più ambiti: negli anni d’oro è stato combattuto da uomini estremamente sexy ed affascinanti, tra i quali troviamo Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Johnny Depp; più recentemente non possiamo fare altro che nominare Robert Pattinson o Ian Somerhalder. Chi più ne ha più ne metta, dovunque ci si gira è un’eterna gara.

Per questo abbiamo voluto anche noi stilare la classifica degli uomini più belli del mondo di quest’anno appena passato, il 2021, un anno che per le 10 personalità che vedremo è stato estremamente significativo e questo, insieme alla loro bellezza, ha decretato il loro posto in classifica. Ma non dimentichiamo mai che bellezza è estremamente soggettiva: non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace!

Siete pronti? Allora, cominciamo!