Scream è un successo cinematografico e televisivo che è stato creato da Wes Craven e che, al momento, ha all’attivo sei film ed una serie tv.

Il protagonista è un serial killer che va in giro travestito con un costume di Halloween e che cerca di uccidere Sidney Prescott e tutte le persone che fanno parte della sua vita. Ogni film, infatti, inizia con un omicidio o un’aggressione per poi arrivare alla fine a rivelare l’identità del killer ed il suo scontro con la protagonista. Il settimo capitolo di Scream è in arrivo ed è pronto a portare con sé molte novità.

Una tra tutte, l’addio di Jenna Ortega: nonostante si pensasse fosse pronta ad andare avanti dopo l’evoluzione del suo personaggio, purtroppo non sarà così. Pare, infatti, che l’attrice nota per aver vestito i panni di Mercoledì Addams abbia chiesto un cospicuo aumento di salario rispetto a quanto prendeva nei capitoli precedenti passando da una cifra a cinque zeri ad una a sei zeri arrivando, così, a parlare di milioni di dollari.

Neve Campbell sul set di Scream

Tuttavia, nel settimo capitolo di Scream assisteremo ad un importante ritorno, ovvero quello di Neve Campbell pronta per tornare a vestire i panni di Sidney Prescott come l’attrice stessa ha confermato con un messaggio social. Nei giorni scorsi, invece, rumors sempre più insistenti parlavano del possibile ritorno anche di Courteney Cox nei panni della tenace giornalista Gale Weathers. Ed ora sembra che questi rumors abbiano trovato riscontro nella realtà. Nessuno se lo aspettava ed, anzi, tutti pensavano che Scream 7 sarebbe stato un flop visto che già partiva con il piede sbagliato ed ora, invece, ha tutte le carte in regola per fare del suo meglio e conquistare tutti.

A dare la conferma del possibile ritorno di Courteney Cox è stato anche Variety e sappiamo che il tabloid, quando dà una notizia, difficilmente sbaglia, anzi quasi mai. L’attrice sarebbe in trattativa per trovare il modo migliore per fare ritorno nel film, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. In Scream 7 ritroveremo anche Kevin Williamson nei panni di sceneggiatore, proprio come nel primo capitolo. Non ci resta altro che attendere anche la conferma ufficiale del ritorno della Cox in Scream e poi dobbiamo solo prepararci: gli attori sono pronti per tornare sul set e regalare ai fan attimi di paura, di suspence e di angoscia, ma il tutto in modo tale da affascinarli e far desiderare loro un nuovo capitolo di Scream.

E tu sei un fan di Scream? Cosa ne pensi di questi importanti ritorni per il settimo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!