“Fullmetal Alchemist” nasce originariamente come manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, pubblicato sulla rivista Monthly Shonen Ganga di Square Enix tra il 2001 e il 2010, e successivamente racchiuso in 27 volumi.

La storia ha per protagonisti due giovani fratelli, Edward ed Alphonse Elric i quali, in un mondo dominato dal potere dell’alchimia, devono tentare di recuperare la potente pietra filosofale al fine di riottenere i propri corpi perduti in seguito al fallimento di un esperimento di trasmutazione umana. In questo lungo viaggio saranno affiancati da amici imprevedibili, ma allo stesso modo saranno ostacolati da mostruosi nemici, tra i quali soprattutto le personificazioni dei sette peccati capitali.

Dal manga sono state tratte due serie anime: “Fullmetal Alchemist” (2003-2004); formata da 51 episodi che però non rispecchiano fedelmente l’opera cartacea, e “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” (2009-2010), formata da 64 episodi che invece rimangono fedeli alla storia narrata nel manga, oltre a due film animati: “Fullmetal Alchemist – The Movie: il Conquistatore di Shamballa” (2005) e “Fullmetal Alchemist: La sacra stella di Milos” (2011).

Nel 2017, inoltre, è stato anche realizzato un live action di “Fullmetal alchemist“, sotto la regia di Fumihiko Sori ed adattamento del primo arco narattivo del manga, con protagonisti, nei panni di Edward e Alphonse, rispettivamente gli attori giapponesi Ryosuke Yamada e Atomu Mizuishi.

Recentemente, sono stati finalmente annunciati i due sequel del film, che concluderanno le avventure dei fratelli Elric.

Sequel di “Fullmetal Alchemist”: esaminiamoli più nel dettaglio

“La vendetta di Scar” e “Alchimia finale“: questi sono i nomi attribuiti agli ultimi due film che raccontano la storia dell’alchimista d’acciaio Edward Elric e i suoi, e che ne chiuderanno le vicende.

Trama

“Fullmetal Alchemist: la vendetta di Scar” sarà incentrato, come suggerisce il nome, sul personaggio di Scar, uno dei pochi sopravvissuti alla strage di massa perpetrata dall’esercito nazionale ai danni di Ishval, sua terra natia. Proprio da tale avvenimento, è scaturita la folle rabbia di Scar tramutatasi ben presto in cocente desiderio di vendetta nei confronti di tutti gli alchimisti di Stato, responsabili dell’eccidio della sua gente.

“La vendetta di Scar” è debuttato nei cinema del Giappone lo scorso 20 maggio 2022, mentre debutterà su Netflix Oriente il prossimo 20 Agosto.

“Fullmetal Alchemist: Alchimia finale” (noto anche col nome di “Fullmetal Alchemist: The last trasmutation“), invece, traspone in live action l’ultimo arco narrativo del manga, che vede i fratelli Elric impegnati nell’epica battaglia finale volta a difendere la nazione dai suoi pericolosi detrattori e a riottenere i propri corpi, per poter tornare finalmente a condurre una vita pacifica.

Questo film è uscito nelle sale giapponesi il 24 giugno 2022, mentre il suo arrivo su Netflix Asia è fissato per il prossimo 24 settembre.

Non si hanno invece ancora date certe circa il rilascio di queste due opere su Netflix Italia oppure nei cinema del nostro paese.

Cast

Oltre ai sopracitati Ryosuke Yamada (Edward Elric) e Atomu Mizuishi (Alphone Elric) in “La vendetta di Scar” e “Alchimia finale” compariranno anche attori quali Tsubasa Honda (Winry Rockbell), Dean Fujoka (Roy Mustang) e Kanata Hongo (Envy).

Il personaggio di Scar sarà invece interpretato dall’attore nippo-americano Mackenyu, già noto per il proprio ruolo in “Pacific Rim: La Rivolta” e in futuro volto umano del pirata Zoro Roronoa nel live action di “One Piece” targato Netflix.



Completano il cast vecchie e nuove comparse quali Jun Fubuki, Naohito Fujiki, Chiaki Kuriyama, Yuina Kuroshima, Yukie Nakama, Kaoru Okunuki, Haruhi Ryôga, Ryûta Satô, Hiroshi Tachi, Kokoro Terada, Seiyô Uchino, Shinji Uchiyama, Keisuke Watanabe, Yûki Yamada e Kôji Yamamoto.

Trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale di “Fullmental alchemist: La vendetta di Scar” accorpato a quello di “Fullmetal Alchemist: Alchimia finale“, rilasciato da Netflix Asia sulla propria pagina ufficiale YouTube da pochissimo, in lingua originale con sottotitoli in inglese.

