L’estate è il periodo migliore per avere un po’ di tempo libero e dedicarsi alle proprie passioni. E cosa c’è di meglio che passare il proprio tempo in compagnia di una serie tv in grado di farci appassionare e sognare? Soprattutto se c’è la possibilità di vederlo senza pubblicità: per questo motivo, sempre più persone, stanno scegliendo di abbonarsi alle piattaforme di streaming che, dal canto loro, lavorano all’impazzata per soddisfare il loro pubblico e battere la diretta concorrenza. Tuttavia, ci sono alcuni titoli di serie tv che sono fermi da un po’ di tempo e la gente si chiede quando potrà vedere un nuovo capitolo. A questo punto, vediamo insieme quanto sarà necessario aspettare per le nuove stagioni.

NETFLIX

Skam Italia

Serie tv italiana che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 e che, al momento, ha all’attivo quattro stagioni per un totale di 42 episodi. Ciascuna stagione ripercorre le storie di un gruppo di amici e di amiche di un liceo di Roma: le loro prime esperienze, le amicizie, le paure, i problemi e gli ostacoli. È piaciuta molto al pubblico che si chiede quando ci sarà la possibilità di vedere un nuovo capitolo della vita di Eva, Martino, Sana e degli altri. È presto detto. Skam 5, che vedrà come protagonista Elia (l’attore Francesco Centorame), farà il suo debutto su Netflix giovedì 1 settembre alle ore 9.00. Torneranno tutti i volti che abbiamo imparato a conoscere nelle quattro stagioni precedenti ad eccezione di Benedetta Gargari che non tornerà nei panni di Eleonora poiché ha deciso di dedicarsi alla carriera universitaria.

Dynasty

Sulla falsa riga di Gossip Girl, è arrivata su Netflix con quattro stagioni dove vengono raccontate le vicende dei Carrington e dei Colby che si contendono il controllo dei loro patrimoni, delle loro fortune e dei figli in una versione moderna della famosa soap opera del passato. Dal 2021 la serie tv è ferma su Netflix e non è arrivata la quinta stagione che dovrebbe coincidere con l’ultimo capitolo. Era attesa sulla piattaforma di streaming nell’agosto 2022, ma purtroppo non sarà così. Se le prime tre stagioni, infatti, sono andate in onda contemporaneamente negli Usa e nel resto del mondo, dalla quarta stagione si è preferito mandarle in onda prima negli Stati Uniti. Al momento su The CW siamo all’episodio 17 della quinta stagione, ma mancano ancora cinque episodi che pare siano destinati ad andare in onda dopo l’estate e, di conseguenza, su Netflix non arriveranno prima della fine dell’anno.

Virgin River

E’ da poco uscita la quarta stagione, ma Netflix è inarrestabile ed ha già in programma la quinta, soprattutto dopo il finale aperto degli episodi appena arrivati sulla piattaforma di streaming e che sono stati commentati dalla stessa Alexandra Breckenridge. Le riprese della quinta stagione sono iniziate proprio in questi giorni a Vancouver, in Canada, e dovrebbero durare circa quattro mesi per poi dedicarsi alla post produzione e quindi arrivare sulla piattaforma di streaming ad inizio 2023.

Manifest

La serie tv ideata da Jeff Rake è stata in grado di appassionare il pubblico grazie alla storia dei passeggeri di un volo turbolento che, quando atterrano, si accorgono che sono passati cinque anni dal decollo e che nel frattempo loro sono stati considerati tutti dispersi con le loro famiglie che sono andate avanti. Tre stagioni per il momento con una quarta in arrivo che dovrebbe essere composta da venti episodi. Al momento sappiamo che Netflix ha deciso di dividere l’ultima stagione in diverse parti come ha già fatto con Stranger Things o con Lucifer, rilasciandole a distanza di tempo. Le riprese sono iniziate lo scorso novembre con la promessa che avrebbero fatto il più veloce possibile, ma cercando di mantenere alta la qualità. Per questo motivo sembra necessario aspettare ancora un po’ e sicuramente la quarta stagione di Manifest arriverà prima del 2 giugno 2024.

The Bold Type

A febbraio è arrivata la quarta stagione di The Bold Type, ma la serie tv si è già avviata alla conclusione con il quinto capitolo andato in onda nel giugno 2021. Quinto capitolo che era atteso su Netflix per l’8 luglio con i primi due episodi, ma purtroppo i tempi si sono allungati e sicuramente entro la fine dell’anno assisteremo alla stagione conclusiva con le storie di Sutton, Jane e Kat.

Sex/Life

Ha fatto il suo debutto su Netflix nel giugno del 2021 e ci racconta la storia di Billie, moglie e mamma devota che, all’improvviso, si trova a fare i conti con il suo passato. Un finale aperto con la donna che decide di continuare a far parte della famiglia salvo poi presentarsi a casa di Brad pronta per vivere un’avventura di una notte sottolineando che non ha nessuna intenzione di lasciare il marito. Dopo un anno il pubblico si chiede quando arriverà il secondo capitolo: sappiamo che le riprese sono finite a maggio e questo ci fa presumere che, dopo l’estate, arriverà sulla piattaforma di streaming.

Emily in Paris

Non è dicembre senza Emily in Paris. Le due stagioni, infatti, sono uscite su Netflix nel mese invernale e seguono la storia di Emily che lascia Chicago per motivi di lavoro e si trasferisce a Parigi dove vive nuove amicizie e nuovi amori. Il terzo ed il quarto capitolo sono già stati confermati. A giugno sono iniziate, a Parigi, le riprese della terza stagione con la serie tv che dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming per il terzo dicembre consecutivo.

Sex Education

Sex Education è una serie tv molto amata dal pubblico tanto che è una delle serie tv di Netflix più seguite in assoluto con i telespettatori che seguono con interesse le vicende di Otis e di Maeve. Sulla piattaforma di streaming, al momento, sono presenti tre stagioni, ma sappiamo che ce n’è una quarta in arrivo e che probabilmente sarà anche l’ultima. Le riprese dovrebbero iniziare questa estate ed entro il 2023 il nuovo capitolo dovrebbe arrivare sul piccolo schermo.

You

Serie tv thriller distribuita da Netflix dal 2018 con, al momento, tre stagioni per un totale di 30 episodi. Ci racconta la storia di Joe Goldberg, libraio di New York, che all’apparenza sembra un ragazzo schivo ed introverso, ma in ogni stagione si innamora di una ragazza diversa tanto da diventarne ossessionato fino ad ucciderle. La quarta stagione è stata annunciata e le riprese sono iniziate lo scorso marzo, tutti presupposti che ci fanno sperare che entro l’inverno vedremo You 3 sul piccolo schermo.

Bridgerton

Une delle serie tv più seguite su Netflix proprio per il suo avere protagonisti diversi in ogni stagione. Inizialmente si pensava che, dopo l’addio del duca di Hastings, il pubblico avrebbe perso interesse, ed invece le vicende sentimentali del visconte Anthony hanno appassionato a tal punto che i telespettatori ora aspettano con ansia il terzo capitolo le cui riprese sono iniziate ufficialmente tre giorni fa e, se tutto va per il verso giusto, arriveranno su Netflix a dicembre.

AMAZON PRIME VIDEO

The Wilds

La serie tv statunitense ha fatto il suo debutto nel dicembre 2020 mentre seguiva le vicende di alcune ragazze che, in seguito ad un incidente aereo, si ritrovano su un’isola remota senza sapere, però, di far parte di un esperimento sociale complicato. A maggio è uscita la seconda stagione per un totale di 18 episodi ed il terzo capitolo è stato già confermato. Sono in attesa dell’inizio delle riprese che potrebbero iniziare in Australia verso la fine del 2022 in modo tale che, verso la prossima estate, i nuovi episodi arriveranno su Amazon Prime Video.

The Ferragnez

La docuserie uscita lo scorso dicembre e che ci ha permesso di conoscere meglio la vita di Chiara Ferragni e di Fedez, di farci capire che non sempre va tutto per il verso giusto come invece si è portati a credere quando si pensa alla vita dei personaggi famosi. Un grande successo e la decisione di rinnovarla per una seconda stagione le cui riprese sono già iniziate proprio da Cremona, città natale della Ferragni. Si spera che questo dicembre porterà con sé The Ferragnez 2.

L’estate nei tuoi occhi

La rivelazione di questa estate, uno dei titoli più amati di Amazon Prime Video con Belly che trascorre al mare le vacanze estive in compagnia della sua famiglia ed inizia ad accorgersi che sta diventando grande e carina tanto che i ragazzi si interessano a lei. Sette puntate, ma si basa sulla trilogia dei libri di Jenny Han quindi la seconda stagione è stata confermata dalla piattaforma di streaming ancora prima che uscisse il primo capitolo ed è attesa per l’estate 2023.

Lol: Chi ride è fuori

Il game show andato in onda su Amazon Prime Video nel 2021 e nel 2022 con all’attivo due stagioni. Un grande successo poiché ha permesso al pubblico di concedersi qualche ora di spensieratezza. Dieci comici molto amati dai telespettatori che devono sfidarsi per sei ore consecutive all’interno di una casa cercando di non ridere alle battute degli altri concorrenti. Lol: Chi ride è fuori 3 arriverà all’inizio del 2023, ma nel frattempo per il periodo natalizio è atteso uno speciale dal titolo Lol Xmas Special: Chi ride è fuori.

DISNEY +

How I Met Your Father

Sophie, interpretata da Hilary Duff, racconta al figlio la storia di come ha conosciuto suo padre tra imprevisti e sorprese facendo un tuffo nel passato. Non si era scommesso molto su questo titolo che, invece, è stato un successo tanto che la seconda stagione è attesa per l’inizio del 2023 su Hulu negli Stati Uniti e poi, a distanza di qualche mese, su Disney + nel resto del mondo.

Le fate ignoranti

Le fate ignoranti racconta la storia di Antonia e Massimo, sposati da più di dieci anni, che vivono serenamente nella loro villetta appena fuori Roma. Tutto procede per il meglio fino a quando Massimo, purtroppo, muore in un incidente stradale e da quel momento Antonia non riesce ad andare avanti senza l’uomo che ama. Per questo motivo si chiude in se stessa e vive nel suo dolore scoprendo, però, un segreto del marito: da ben sette anni aveva un’amante. Alla fine, seguendo l’unico indizio, si accorge che l’amante in realtà è un uomo e scopre il mondo segreto di cui Massimo faceva parte. È in arrivo la seconda stagione con le riprese che dovrebbero andare in scena tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno per poi vedere in tv il sequel all’inizio del 2023.

Loki

La serie tv statunitense è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, ovvero il Dio degli inganni e dell’astuzia. Fin da subito è stato un grande successo tanto che il pubblico ha sempre sperato in una seconda stagione e così sarà. Finalmente, infatti, è stata rivelata la data di uscita durante il San Diego Comic-Con dove hanno annunciato che la serie arriverà nell’estate 2023, quindi tra un anno esatto.

SKY SERIE

And Just Like That

Atteso con ansia, il revival di Sex and the City non ha deluso le aspettative nonostante l’addio di Samantha Jones, tanto che è stato rinnovato per una seconda stagione, ma sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo. Michael Patrick King, infatti, durante un’intervista con Variety ha rivelato che sperano di iniziare le nuove riprese ad ottobre a New York con il debutto previsto poi nel corso dell’estate 2023 su HBO Max negli Stati Uniti e su Sky Serie nel resto del mondo.

L’Assistente di Volo

L’Assistente di Volo è una serie tv statunitense che si basa sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian uscito nel 2018 e che vede come protagonista l’attrice Kailey Cuoco (questo lavoro le è valso la prima nomination ai Golden Globe ed agli Emmy). Serie tv che ha fatto il suo debutto su HBO Max nel 2020 ed in Italia su Sky serie nel luglio 2021. Al momento ha all’attivo due stagioni e non sappiamo se ce ne sarà o meno una terza. Stando alle dichiarazioni dell’attrice protagonista non ci sarà, ma non sono giunte conferme o smentite ed il pubblico spera possa andare avanti. Se il terzo capitolo dovesse arrivare, comunque, non sarà a breve. È sufficiente pensare che è passato un anno tra la prima e la seconda stagione quindi se L’Assistente di Volo 3 dovesse venire confermata arriverà su Sky Serie nel 2024.

