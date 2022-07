Skam è una serie tv italiana creata da Ludovico Bessegato che ha fatto il suo debutto nel 2020 su Netflix. All’attivo ha quattro stagioni per un totale di 42 episodi e seguono le avventure e la vita quotidiana di un gruppo di amici e di amiche di un liceo di Roma mentre vivono le loro prime esperienze e devono fare le prime esperienze in amore, in amicizia, con le dipendenze, con la religione ed anche con la discriminazione.

Come abbiamo detto, quattro stagioni al momento ed ognuna di queste vede protagonista una persona diversa. La prima stagione ha visto protagonista Eva (l’attrice Ludovica Martino), la seconda stagione Martino (l’attore Federico Cesari), la terza stagione Eleonora (l’attrice Benedetta Gargari) e la quarta stagione Sana (l’attrice Beatrice Bruschi). Una serie tv molto amata tanto che Netflix ha deciso di andare avanti con un nuovo capitolo. Inutile dirlo, quando la notizia è stata comunicata i fan sono impazziti di felicità ed erano curiosi di sapere cosa sarebbe successo nella quinta stagione soprattutto poiché vedrà i personaggi vivere il post esami di maturità. Infatti, nelle scorse settimane sono arrivati i primi spoiler che vedevano Elia e Federica sulla scalinata dell’Università La Sapienza di Roma e questo ci fa capire come la storia si sposterà all’Università. E finalmente oggi sono arrivate le prime novità. Ovviamente la domanda principale è “Chi sarà il protagonista di Skam 5?”. E’ presto detto, spazio ad Elia (l’attore Francesco Centorame), come vediamo dal teaser ufficiale rilasciato oggi dalla piattaforma di streaming che ha pubblicato anche la sinossi di Skam 5:

“A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di SKAM Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi”.

Inoltre, è stata resa nota anche la data di uscita: Skam 5 farà il suo debutto sul piccolo schermo giovedì 1 settembre alle ore 9.00. Una bellissima notizia considerando che si era arrivati a pensare che sarebbe stato necessario aspettare il 2023 per vedere la quinta stagione. E le novità non finiscono qui: non sarà più Ludovico Bessegato ad occuparsi della regia, anche se resterà showrunner ed autore insieme ad Alice Urciuolo, ma il suo posto sarà preso da Tiziano Russo. Per quanto riguarda il cast, invece, sarà sempre il cast che abbiamo imparato a conoscere in questi anni ad eccezione di Benedetta Gargari che non tornerà, infatti, nei panni di Eleonora poiché l’attrice ha deciso di dedicarsi alla sua carriera universitaria. Ma spazio anche a due new entry, ovvero Lea Gavino (nota per essere la sorella di Damiano Gavino della fiction Un Professore) nei panni di Viola e Nicole Rossi (vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express) nei panni di Asia.

E tu sei un fan di Skam? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione e dalla storia di Elia? Ti aspettiamo nei commenti!