Alexandra Breckenridge è un’attrice del Connecticut classe 1982. Protagonista di una carriera in forte ascesa che l’ha vista protagonista di titoli come Big Fat Liar, Romy & Michelle – Quasi ricche e famose, The Bridge to Nowhere, Life Unexpected e The Walking Dead per citarne alcuni.

Ma il suo nome è diventato famoso a livello internazionale nel 2019 quando ha iniziato a vestire i panni dell’infermiera Mel Monroe in Virgin River, serie tv statunitense creata da Sue Tenney che ha fatto il suo debutto su Netflix e che ha all’attivo quattro stagioni per un totale di 42 episodi. Una serie tv in grado di appassionare il pubblico e che segue, appunto, la storia di Mel Monroe che si trasferisce a Virgin River, sperduto paesino della California, per ricominciare da zero dopo una vita piena di dolorosi ricordi. Tuttavia scopre che vivere a Virgin River non è facile come pensava e che, prima di qualsiasi altra cosa, deve imparare a guarire se stessa prima di poter trovare la serenità nella vita privata e professionale. La terza stagione, soprattutto, ha portato con sé molte novità ed un finale aperto con Hope in ospedale e Doc che aspetta con ansia che sia finalmente fuori pericolo, ma soprattutto con Mel incinta e l’incertezza se il figlio che porta in grembo sia frutto dell’amore con Jack o della fecondazione in vitro con il defunto marito. Sappiamo che Virgin River è già stata rinnovata per una quinta stagione perché quando un titolo piace al pubblico Netflix non ha dubbi a puntare su di esso. Tuttavia vi invitiamo a non andare avanti nella lettura dell’articolo se non avete ancora visto la quarta stagione di Virgin River per non avere spoiler indesiderati. L’ultimo episodio del quarto capitolo ha finalmente rivelato la paternità della gravidanza di Mel ed il futuro padre è proprio Jack e non Mark, il defunto marito. Per la felicità del pubblico e non solo, anche la protagonista Alexandra Breckenridge, durante un’intervista con TvLine, si è detta felice di questa notizia:

“Mel vuole avere un figlio con Jack. Non vuole vivere nel passato. Per quanto avere una parte di Mark sia importante per lei in molti modi, vuole andare avanti e avere una famiglia con Jack. Non vuole davvero avere il bambino di Mark. Sta andando avanti e ha bisogno di lasciare quella parte della sua vita alle spalle. Puntavo a quella trama. Ero fermamente convinta che non dovesse essere il bambino di Mark”.

I protagonisti di Virgin River

Ed uno dei più grandi dubbi è stato risolto, ma ce n’è ancora un altro, ovvero quando Charmaine rivela che i suoi gemelli in realtà non sono i figli di Jack. Un colpo di scena che nessuno si aspettava, ma che spiana la strada a Mel e Jack come coppia visto che finalmente possono vivere in modo sereno il loro amore con il figlio in arrivo e senza terzi incomodi. Anche se l’attrice non ha dubbi ed è sicura che, in futuro, Jack possa vendicarsi di questa bugia:

“Essere traditi su così vasta scala deve comportare rabbia e dolore. Ha investito se stesso emotivamente, mentalmente e finanziariamente nell’avere questi bambini. Era davvero impegnato. Sarà difficile, credo, per Jack lasciar correre”.

Come già anticipato, la quinta stagione si farà e forse ce ne saranno anche altre visto che Virgin River si basa sulla saga dei romanzi di Robyn Carr che ne conta quasi 20 quindi c’è ancora tanto materiale da sviluppare. Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e, se tutto va bene, Virgin River 5 dovrebbe arrivare sul piccolo schermo il prossimo anno.

E tu segui Virgin River? Sei d’accordo con le dichiarazioni dell’attrice protagonista? Ti aspettiamo nei commenti!