Shawn Mendes ha pubblicato oggi, il suo nuovo singolo “When You’re Gone”. Dopo il suo ultimo brano, “It’ll be Okay“, l’artista canadese ha regalato ai fan una nuova ed emozionante canzone d’amore.

Shawn aveva presentato il nuovo brano in anteprima al 2022 SXSW Festival.

Nelle scorse ore il cantante, classe 1998, ha mostrato al pubblico la cover del brano con un post sul suo profilo Instagram.

Mendes inoltre, ha annunciato le nuove date del tour che lo vedranno in Italia nel 2023, esattamente il 31 Maggio a Bologna all’Unipol Arena e poi il 1° Giugno a Milano al Mediolanum Forum.

Significato di When You’re Gone di Shawn Mendes

“When You’re Gone” si basa su una riflessione contemplativa dopo la fine di una relazione.

Shawn, nel brano racconta come ci si sente dopo la fine di una relazione importante e duratura e di tutte quelle sensazioni che si provano dopo la rottura.

All’inizio di questo mese, Mendes ha parlato, in un post su Instagram, dell’ispirazione che sta dietro al nuovo singolo e di quanto abbia lottato dopo la separazione dalla sua storica fidanzata, Camilla Cabello.

Nel ritornello di “When You’re Gone”, Mendes, canta, “Non sapevo che amarti fosse la cosa più felice che avessi mai fatto”, esprimendo così le proprie emozioni riguardo la fine della relazione.

Il video musicale è diretto da Jay Martin, ed è stato girato tra Toronto e Austin. Si apre con delle immagini del cantante in bianco e nero e culmina con la prima esibizione dal vivo del singolo di Mendes presentato al Moody Amphitheatre gremito di fan, durante il SXSW Festival.

Traduzione del testo di When You’re Gone

Non sai mai quanto stai bene

Ohh, ohhh

Finché non fissi una foto dell’unica ragazza che conta

Huhhh uh

So cosa dobbiamo fare

È difficile per me lasciarti andare

quindi sto solo cercando di tenere duro

Aspetta, non voglio sapere com’è quando te ne vai

Non voglio andare avanti

Non voglio sapere com’è quando te ne vai per sempre

Stai scivolando tra le mie dita

Un po’ per volta

Non sapevo che amarti fosse la cosa più felice che avessi mai fatto

Quindi sto solo cercando di tenere duro

Devo imparare a cavarmela senza di te

Sto cercando di fingere, ma non so davvero come fare

Sì ohh so cosa dobbiamo fare

Ohh ma odio il pensiero di perderti

Quindi sto solo cercando di tenere duro

Aspetta, non voglio sapere com’è quando te ne vai

Non voglio andare avanti

Non voglio sapere com’è quando te ne vai per sempre

Stai scivolando tra le mie dita

Un po’ per volta

Non sapevo che amarti fosse la cosa più felice che avessi mai fatto

Quindi sto solo cercando di tenere duro

Comincio a sentire che non hai bisogno di me

Voglio credere che stia andando tutto per il meglio

Sta diventando reale

Mi manchi profondamente

Quindi sto solo cercando di tenere duro

Comincio a sentire che non hai bisogno di me

Voglio credere che stia andando tutto per il meglio

Sta diventando reale

Mi manchi profondamente

Quindi sto solo cercando di tenere duro

Aspetta, non voglio sapere com’è quando te ne vai

Non voglio andare avanti

Non voglio sapere com’è quando te ne vai per sempre

Stai scivolando tra le mie dita

Un po’ per volta

Non sapevo che amarti fosse la cosa più felice che avessi mai fatto

Quindi sto solo cercando di tenere duro

Sto solo cercando di andare avanti

E tu hai già ascoltato il singolo “When You’re Gone”? Ti aspettiamo nei commenti!