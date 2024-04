Manca ormai meno di un mese all’uscita del nuovo, attesissimo album di Sia, il decimo della sua fruttuosa carriera: si intitola Reasonable Woman e sarà disponibile all’ascolto a partire dal prossimo 3 maggio.

Lo scorso venerdì 6 aprile, però, l’artista ci ha concesso un assaggio dell’imminente progetto discografico con il brano Incredible, che ne costituisce l’ottava traccia delle quindici in totale e preannuncia i duetti che in esso potremo ascoltare; secondo le prime indiscrezioni, infatti, Reasonable Woman conterrà numerose collaborazioni tra Sia e altri artisti amatissimi del panorama musicale attuale, quali ad esempio Kylie Minogue.

La canzone Incredible, invece, vede alternarsi le voci della stessa Sia e del cantautore Labrinth: pronti a scoprirne qui di seguito il significato del testo?

Significato di “Incredible”

Il brano parla di altruismo mascherato d’arroganza (e pensare che di solito è il contrario!). Ci si rivolge ad una persona che si sta accorgendo a proprie spese di quanto il mondo là fuori non sia un posto perfetto e semplice in cui vivere, pieno di problemi e pericoli. Una persona, questa, alla quale si vuole offrire protezione, rendendosi per tale motivo disponibili senza pensarci due volte ad assimilare in sé il suo “veleno“, per sollevarla da ogni possibile male.

E no, nessun sacrificio (apparente) in tutto ciò: “non mi ammalerò, sono invincibile“, queste le parole ripetute nel ritornello, espressione del tipo di arroganza migliore che esista: quella volta a non far preoccupare chi amiamo, e a non farlo sentire in colpa. Qualunque cosa accada.