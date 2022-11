Jason Momoa è bravo, vero? L’attore ha lottato a lungo e duramente per la sua carriera. E sicuramente il duro lavoro ha ripagato i suoi sforzi. Ecco perché è bello vederlo in un ruolo diverso da quelli a cui ci ha abituati. La sua ultima avventura fantasy, “Slumberland – Nel mondo dei sogni”, è una favola per famiglie in cui il mondo dei sogni è il protagonista principale. Accanto a Momoa, il film presenta Marlow Barkley, Chris O’Dowd e Kyle Chandler nei ruoli principali. Diretto da Francis Lawrence (Catching Fire), il film trova un equilibrio tra sogno e realtà, con una discreta quantità di azione e umorismo gettati al pubblico in modo sparso.

“Slumberland – Nel mondo dei sogni” è una storia triste. Come molti film per famiglie, la perdita di un genitore gioca un ruolo importante e così avviene in questo film, con la prematura scomparsa del padre della giovane Nemo (Barkley). La figlia del guardiano del faro deve vivere con suo zio (O’Dowd) in un posto strano per lei: la città. Mentre i due lottano per connettersi, accade qualcosa di magico. Ogni notte, mentre Nemo si addormenta, scopre un tipo strano e burbero di nome Flip (Momoa). Flip è alla ricerca di qualcosa di magico in Slumberland. Decide con riluttanza di portare con sé Nemo e nasce un’amicizia inaspettata mentre i due si fanno strada attraverso questo stravagante mondo dei sogni di altre persone. E lungo la strada imparano una o due lezioni.

Il regista Francis Lawrence è bravo a creare un mondo magico con personaggi carismatici. E ammettiamolo, Momoa è un tipo carismatico. L’attore sembra divertirsi un sacco in questo film. E sì, la sua chimica con Marlow Barkley traspare anche fuori dallo schermo. Ogni volta che i due attori sono insieme, vedi una scintilla che non fa che aumentare la fantasia della pellicola. Man mano che i due si immergono sempre più in profondità nel mondo dei sogni, la loro chimica diventa ancora più evidente.

Parlando dei co-protagonisti, Mr. Chandler è particolarmente efficace, anche con un tempo sullo schermo limitato. Il calore che l’attore condivide con sua figlia sullo schermo non fa che rendere gli elementi del film ancora più strazianti. Chris O’Dowd fa ancora meglio. Offre davvero una bella interpretazione in “Slumberland – Nel mondo dei sogni”. L’attore dà tanto calore e umanità a un uomo costretto a prendersi cura di un bambino che conosce a malapena. La sua crescita come personaggio è forse la più potente nel film.

Il regista Francis Lawrence cattura bene lo spirito dei sogni e il nostro rapporto con essi. Mentre Nemo e Flip viaggiano insieme, il regista presenta un mondo colorato da visitare. Qui incontriamo un ragazzino appassionato di camion o una donna che desidera essere l’anima della festa. La sceneggiatura segue un dramma personale con dolcezza e amore. Ovviamente “Slumberland – Nel mondo dei sogni” soffre leggermente della sua natura prevedibile. Saprai dove andrà a parare la storia sin dai primi minuti. Ah, non lo inserirò nella nostra classifica di film per bambini perché alcuni elementi più oscuri potrebbero essere in qualche modo traumatici per gli spettatori più giovani.

E tu hai visto “Slumberland – Nel mondo dei sogni”? Se lo vedrai dimmi cosa ti ha incuriosito di più. Se l’hai già visto, dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti.