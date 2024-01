Hai già visto Griselda su Netflix?

L’interpretazione magnifica di Sofia Vergara sta facendo parlare il web.

Ma chi è Sofia Vergara? E cos’ha fatto prima di interpretare la madrina della droga? Te lo diciamo in questo articolo dove ti raccontiamo la biografia di questa attrice colombiana.

Biografia di Sofia Vergara

Sofía Margarita Vergara Vergara (nata il 10 luglio 1972) è un’attrice colombiana e statunitense e una personalità televisiva. È famosa per il suo ruolo di Gloria Delgado-Pritchett nella sitcom della ABC, “Modern Family” (2009–2020), per cui è stata nominata per quattro Golden Globe e quattro Emmy Awards. Questo ruolo l’ha resa una delle attrici più pagate in America.

Ha guadagnato fama conducendo due programmi televisivi per la rete Univision alla fine degli anni ’90. Il suo primo ruolo significativo è stato nel film “Chasing Papi” (2003). Successivamente, ha partecipato ai film “Quattro Fratelli” (2005) e alle commedie di Tyler Perry “Meet the Browns” (2008) e “Madea Goes to Jail” (2009), ricevendo una nomination agli ALMA Awards per quest’ultimo. Ha anche recitato in “New Year’s Eve” (2011), “The Three Stooges” (2012), “Machete Kills” (2013), “Fading Gigolo” (2013), “Chef” (2014) e “Hot Pursuit” (2015). Ha prestato la voce in film d’animazione come “Happy Feet Two” (2011), “Fuga dal pianeta Terra” (2013) e “The Emoji Movie” (2017). Nel 2024, ha interpretato il ruolo della signora della droga Griselda Blanco nella miniserie “Griselda”.

Dal 2020, è giudice nel talent show televisivo “America’s Got Talent”. Vergara è anche una donna d’affari e brand ambassador. Ha creato una sua linea di moda per Kmart e ha firmato contratti con Pepsi e CoverGirl nel 2011. Ha lanciato il suo primo profumo “Sofia by Sofia Vergara” nel 2014 e da allora ha prodotto altri quattro profumi. È una delle poche donne latine che partecipa in campagne pubblicitarie negli Stati Uniti.

Vita privata di Sofia Vergara

Vergara è nata in una famiglia cattolica romana a Barranquilla. Sua madre, Margarita Vergara de Vergara, era casalinga, e suo padre, Julio Enrique Vergara Robayo, era un allevatore di bestiame per l’industria della carne. Sofía Vergara appartiene all’élite caraibica colombiana, poiché il suo cognome appartiene a un ramo della famiglia Vergara di Bogotá, con sede a Barranquilla.

Sua madre era la pronipote paterna dello scrittore colombiano Saturnino Vergara Moure, poiché il suo bis-bisnonno era il padre di Saturnino (Máximo Vergara Nates). Saturnino era a sua volta nipote di Cristóbal de Vergara Azcárate, governatore di Cundinamarca al tempo di Simón Bolívar, e suo ministro delle finanze nel 1825; pronipote dei fratelli Francisco Xavier e Felipe de Vergara; e trisnipote dell’influente avvocato della Nuova Granada Francisco Vergara Azcárate y Vela Patiño. Questa discendenza ha numerosi membri ed estende le sue radici fino agli inizi della colonia.

Era soprannominata “Toti” dai suoi cinque fratelli e cugini. Inizialmente, Vergara ha studiato odontoiatria per tre anni all’Università Nazionale della Colombia, ma ha lasciato due semestri prima di completare la sua laurea per perseguire opportunità nel mondo della moda e dello spettacolo.

Nel 1998, suo fratello maggiore Rafael è stato assassinato in Colombia durante un tentativo di rapimento. Per non rimanere coinvolta nel caos che ne è seguito, Vergara è emigrata negli Stati Uniti, stabilendosi a Miami, Florida. Sua cugina e sorella adottiva, Sandra, è anche un’attrice televisiva negli Stati Uniti.

Carriera di Sofia Vergara

Vergara è stata scoperta da un fotografo mentre camminava su una spiaggia in Colombia, e rapidamente ha ricevuto offerte di lavoro nel mondo della moda e della televisione. Ha fatto la sua prima apparizione a 17 anni in uno spot pubblicitario della Pepsi trasmesso in America Latina. Ha poi iniziato a studiare alla Creative Workshops School of Acting.

Nel 2009, Vergara è apparsa a Chicago, a Broadway, nel ruolo di Matron Mama Morton per sei settimane. Doveva recitare nel film “The Paperboy”, diretto da Lee Daniels, ma a causa di ritardi nelle riprese, è dovuta uscire dal progetto per incompatibilità con le riprese della terza stagione di “Modern Family”. Nel luglio 2011, ha terminato le riprese del film “I tre marmittoni” dei fratelli Farrelly, il suo primo ruolo da protagonista in un film importante. Ha detto: “Interpreto una donna cattiva che cerca di manipolare i Tre Marmittoni per uccidere suo marito in modo da ottenere tutti i soldi”. Nel mese di aprile 2012, è apparsa nella serie web su YouTube di suo figlio Manolo, “Vida con Toty”.

Nel 2012, Forbes ha riferito che Vergara era la donna con il maggior guadagno nella televisione statunitense, guadagnando 19 milioni di dollari nei precedenti 12 mesi. È stata nominata una delle “50 persone più belle” dalla rivista People e una delle donne latine più influenti a Hollywood da The Hollywood Reporter e Billboard. Ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame il 7 maggio 2015. Nel 2015, Forbes ha stimato il suo reddito annuale in 28,5 milioni di dollari.

Nel giugno 2016, la Human Rights Campaign ha pubblicato un video in tributo alle vittime della sparatoria nel nightclub di Orlando; nel video, Vergara e altri raccontavano le storie delle persone uccise lì. A settembre 2016, Forbes ha riferito che Vergara era l’attrice televisiva più pagata, guadagnando 43 milioni di dollari nell’ultimo anno. Nel febbraio 2020, è stato annunciato che Vergara sarebbe stata giudice in “America’s Got Talent”, a partire dalla sua quindicesima stagione. È tornata per la sua seconda stagione nel 2021, la terza nel 2022 e la quarta nel 2023.

Vita personale di Sofia Vergara

Sofia Vergara ha i capelli naturalmente biondi. Per film e televisione, le viene talvolta chiesto di tingere i capelli di marrone scuro o nero per apparire più stereotipicamente ispanica. Vergara si è sposata a 18 anni con il suo primo amore del liceo, Joe Gonzalez. Hanno avuto un figlio di nome Manolo, nato in Colombia il 16 settembre 1991. Hanno divorziato nel 1993. Vergara e il suo fidanzato Nick Loeb si sono fidanzati nel 2012 dopo due anni di relazione. Il 23 maggio 2014, Vergara ha annunciato che il fidanzamento era stato annullato. Vergara e la star di True Blood, Joe Manganiello, si sono fidanzati la vigilia di Natale 2014 dopo sei mesi di relazione. Si sono sposati a Palm Beach, Florida, il 21 novembre 2015. Il 17 luglio 2023, Vergara e Manganiello hanno annunciato a Page Six che si sono separati e stanno pianificando di divorziare dopo sette anni di matrimonio.

A Vergara è stato diagnosticato un cancro alla tiroide nel 2000 all’età di 28 anni. Ha subito la rimozione della tiroide, ha seguito una terapia con radioiodio e si è completamente ripresa. Prende dei farmaci per prevenire l’ipotiroidismo. Il 9 maggio 2011, il fratello minore di Vergara, Julio, è stato deportato dagli Stati Uniti alla Colombia dopo essere stato arrestato nell’aprile di quell’anno; Julio aveva anche una lunga dipendenza da droghe e precedenti problemi con la legge. Vergara ha detto alla rivista Parade: “Vedere qualcuno morire per 10 anni, poco a poco, è la peggior punizione. Ora è come un’altra persona.” Durante la sua apparizione nel dicembre 2014 a Jimmy Kimmel Live!, Vergara ha rivelato di essere diventata cittadina degli Stati Uniti dopo aver ottenuto il punteggio perfetto al test di cittadinanza.

Dal 2015 al 2017, Vergara è stata coinvolta in una disputa legale riguardante il futuro di due embrioni fecondati attraverso la fecondazione in vitro mentre era ancora in relazione con Loeb; gli embrioni erano conservati in criopreservazione in una clinica medica in California. Dopo la separazione della coppia nel 2014, Loeb ha fatto causa per la custodia degli embrioni in un tribunale della California, ma in seguito ha ritirato la causa quando il tribunale ha richiesto che Loeb identificasse due donne che avevano abortito dopo essere state ingravidate da lui. Nel dicembre 2016, è stata avviata contro Vergara una causa pro-vita in Louisiana con gli embrioni di Vergara come querelanti.

Gli embrioni sono stati nominati “Emma” e “Isabella” nella causa, e il loro “tutore” era elencato come James Charbonnet, un residente di New Orleans non imparentato con Vergara. Lo scopo della causa era di dare agli embrioni la possibilità di svilupparsi ulteriormente utilizzando una portatrice surrogata, quindi di nascere, e di beneficiare di un trust ereditario che era stato creato per loro ed è amministrato da Charbonnet. Loeb aveva scritto: “Mantenere loro congelati per sempre equivale ad ucciderli,” in un editoriale del 2015 sul The New York Times. La causa cercava anche di terminare i diritti genitoriali di Vergara perché, mantenendo gli embrioni in criopreservazione in una clinica medica, li aveva presumibilmente abbandonati e trascurati. Il caso legale era innovativo e sfruttava le leggi sugli embrioni della Louisiana; lo stato aveva approvato una legge nel 1986 che dichiara gli embrioni “persone giuridiche”, dando loro il diritto di fare causa o di essere citati in giudizio. Nel agosto 2017, un giudice della Louisiana ha respinto il caso sulla base del fatto che il tribunale non aveva giurisdizione sugli embrioni, che erano stati concepiti in California.

I film con Sofia Vergara in ordine cronologico

Anno Titolo Film Ruolo 2002 Collateral Damage Sequestratore di aerei 2002 Big Trouble Nina 2003 Chasing Papi Cici 2004 The 24th Day Isabella 2004 Soul Plane Blanca 2005 Lords of Dogtown Amelia 2005 Four Brothers Sofi 2006 Grilled Loridonna 2006 National Lampoon’s Pledge This! Se stessa 2008 Tyler Perry’s Meet the Browns Cheryl 2009 Madea Goes to Jail T.T. 2011 The Smurfs Odile Anjelou 2011 New Year’s Eve Ava 2011 Happy Feet Two Carmen (voce) 2012 The Three Stooges Lydia Harter 2013 Escape from Planet Earth Gabby Babblebrook (voce) 2013 Fading Gigolo Selima 2013 Machete Kills Madame Desdemona 2014 Chef Inez 2015 Wild Card D. D. 2015 Hot Pursuit Daniella Riva 2017 The Female Brain Lisa 2017 The Emoji Movie Ballerina Flamenca (voce) 2018 Bent Rebecca 2018 The Con Is On Vivien 2019 Bottom of the 9th Angela Ramirez 2021 Koati Zaina (voce) 2023 Strays Dolores the Couch (voce)

Le serie TV con Sofia Vergara in ordine cronologico