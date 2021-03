Malika Ayane, cantante di Milano classe 1984, ha emozionato durante lo scorso Festival di Sanremo con il brano Ti piaci così, un inno all’auto-amore, ma ha anche ipnotizzato il pubblico con la sua versione di Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli. Ed oggi torna a far parlare di sé con l’uscita di Malifesto, il suo sesto album che arriva dopo Domino, il suo ultimo lavoro uscito nel 2018.

Ad attirare l’attenzione, senza ombra di dubbio, è prima di ogni altra cosa il titolo scelto. La cantante spiega che:

“E’ un gioco di parole con il mio nome che mi diverte sempre molto, con il quale volevamo esprimere la necessità di riscoprire le emozioni e l’importanza di manifestarle”.

Malifesto contiene dieci brani e Malika Ayane può contare su importanti collaborazioni come quelle con Pacifico, Colapesce e Dimartino, Alessandra Flora, Antonio Filippelli e Rocco Rampino per citarne alcuni. Nella tracklist troveremo anche, come bonus track, la cover di Insieme a te non ci sto più. La cantante non ha intenzione di seguire le mode pur di ottenere numeri importanti:

“Non ho mai dato importanza alle classifiche. E se il disco suona troppo sofisticato pazienza, i dischi durano più delle classifiche”.

Malika Ayane sul palco del Festival di Sanremo

Ed intanto pensa ai progetti futuri. Nell’attesa di poter tornare a suonare dal vivo in Italia, ha intenzione di farsi conoscere sempre di più all’estero con concerti live più misurati (magari già a partire da questo autunno), senza il grande pubblico che è solito accoglierla in Italia. Un po’ come tornare indietro nel tempo e ricominciare dalla gavetta.

La tracklist di Malifesto

Peccato originale

Ti piaci così

Telefonami

Come sarà

Per chi ha paura del buio

Mezzanotte

A mani nude

Brilla

Formidabile

Senza arrossire

Insieme a te non ci sto più

