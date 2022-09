Mel C è una cantautrice del Regno Unito classe 1974. Nota a tutti per essere stata una delle componenti delle Spice Girls facendosi conoscere in tutto il mondo a partire dal 1996 con brani di successo come Stop, Wannabe, Viva Forever, Too Much, Mama fino a If You Wanna Be My Lover per citarne alcuni.

Un gruppo che ha segnato l’adolescenza di molti di noi durante gli anni ’90 e l’inizio del Duemila. Le Spice Girls avevano la vita che tutte le ragazze sognavano: fasti, lusso, successo, talento ed una forte amicizia. Eppure non è sempre tutto oro quello che luccica e già in passato è stato dimostrato che tra di loro c’erano degli screzi, ma tutto questo passa in secondo piano dopo la notizia che è stata diffusa da Mel C. A distanza di quasi 30 anni, infatti, la cantante è tornata indietro nel tempo ed ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. La Sporty Spice, infatti, ha rivelato di essere stata aggredita sessualmente la notte prima del concerto di debutto delle Spice Girls nel 1997. Ospite di una puntata del podcast How To Fail With Elizabeth Day ha affermato che:

“È successo la sera prima del primo concerto delle Spice Girls eravamo a Istanbul e non avevamo mai fatto un live completo prima di allora, quindi ovviamente avevamo provato per settimane, tra prove costumi, prove trucco eccetera: tutto stava andando nella direzione giusta, era ciò che avrei sempre voluto fare e che avrei sempre voluto essere”.

Le componenti delle Spice Girls

Tutto andava per il verso giusto tanto che Mel C decide di concedersi un momento di relax per affrontare al meglio il concerto in Turchia:

“Alla vigilia del primo show delle Spice Girls decido di concedermi un massaggio in hotel. E ciò che mi è successo l’ho seppellito immediatamente perché c’erano altre cose su cui concentrarmi. Non volevo fare storie, ma non avevo nemmeno il tempo di affrontarlo. E dato che non l’ho affrontato in quel momento, ho permesso che fosse sepolto per anni e anni. Suppongo che la mia sia una versione blanda di aggressione sessuale, ma mi sono sentita violata. Mi sono sentita molto vulnerabile. Mi sono sentita in imbarazzo, e poi mi sono sentita insicura, del tipo ‘mi sto davvero rendendo conto di cosa sta succedendo?’. Ero in un ambiente in cui ti togli i vestiti insieme a questa figura professionale. Mi ha colpito. Ma l’ho seppellito. Molte persone lo fanno”.

Un episodio che l’ha fatta soffrire molto e che si è portata dentro fino ad ora quando ha deciso di raccontarlo nella sua autobiografia. Era appena 23enne all’epoca, ma era già consapevole del fatto che se avesse parlato si sarebbe creato troppo trambusto. Ha rivelato che questo episodio ha rovinato in un attimo il momento che aspettava da tutta la vita. Quindi noi dall’esterno vediamo che tutto procede per il meglio invece ci sono varie sofferenze e per quanto riguarda Mel C non finisce qui. Sempre durante l’intervista rilasciata per il podcast, infatti, ha avuto modo di confessare che ha sofferto di depressione e di anoressia nel periodo di massimo successo delle Spice Girls dove aveva il desiderio di apparire sempre perfetta:

“Ci amiamo dal profondo del cuore, anche se qualche volta probabilmente avremmo voluto ucciderci – ha affermato facendo riferimento alle sue ex colleghe. Noi cinque sappiamo che individualmente non avremmo mai realizzato quello che abbiamo fatto insieme e siamo grate le une con le altre per questo”.

E tu eri un fan delle Spice Girls? Cosa ne pensi di questa confessione sconvolgente di Mel C? Ti aspettiamo nei commenti!