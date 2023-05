Le Spice Girls sono una band del Regno Unito che si è formata nel 1994 ottenendo un grandissimo successo nazionale ed internazionale. Durante gli anni Novanta hanno tenuto compagnia a molti di noi durante la nostra adolescenza grazie ai loro brani ed alla loro vita un po’ sopra le righe con canzoni come Wannabe, Viva Forever, Stop, Say You’ll Be There, Too Much, If You Wanna Be My Lover fino a Mama.

Rimaste insieme fino ad inizio Duemila quando hanno deciso di intraprendere ciascuna la propria strada da solista. D’altronde si sa che spesso i gruppi musicali tendono a separarsi per poter cercare il successo da soli, ma non sempre va per il meglio. La band ha avuto modo di riunirsi in varie occasioni come nel 2012 durante l’esibizione per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra o nel 2019 quando le Spice Girls sono tornate ad esibirsi live con un tour negli stadi inglesi che, nel giro di pochi minuti, è diventato sold out. Una reunion che era stata attesa con ansia dai fan, ma che purtroppo non è stata completa in quanto mancava una di loro, Victoria Beckham, impegnata ad occuparsi della sua famiglia e della sua nuova vita professionale. All’epoca del successo mondiale della band era ancora Victoria Adams poi si è sposata con il calciatore David Beckham, è diventata un’imprenditrice e, nonostante sia sempre pronta a sostenere le sue colleghe, non è voluta tornare ad esibirsi live sul palco. In occasione dei loro 25 anni di carriera, lo scorso anno, hanno pubblicato il SpiceWorld 25, un album che conteneva Step to Me, un brano inedito del gruppo.

Il gruppo inglese delle Spice Girls

Ed ora, a distanza di qualche mese, si torna a parlare delle Spice Girls perché, nonostante non siano più presenti sulla scena musicale, restano sempre nel cuore dei loro fan. A far parlare di loro è stata Mel B che, durante un’intervista con il The Sun, ha rivelato come sia al lavoro insieme alle sue colleghe per un progetto sul quale, però, al momento non può dire molto perché si trova ancora in una fase di perfezionamento, ma ha assicurato che i loro fan ne saranno entusiasti. E soprattutto, cosa più importante, questo progetto coinvolgerà tutte e cinque le componenti, quindi ci sarà anche Victoria Beckham perché, questa volta, hanno organizzato tutto in anticipo e sono riuscite a trovarsi con i tempi. Mel B ha, inoltre, rivelato come le Spice Girls siano in costante contatto tramite una chat in comune su Whatsapp. Ma ora, inutile dirlo, tutti si chiedono di cosa si tratta questo progetto misterioso. I fan delle Spice Girls sono scatenati sui social, ma le ipotesi più plausibili sono tre: una reunion del gruppo, un nuovo album o un tour in giro per il momento. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e vedere cosa ci regaleranno, questa volta, le Spice Girls.

E tu sei un fan delle Spice Girls? Secondo te cosa hanno in mente le componenti del gruppo? Ti aspettiamo nei commenti!