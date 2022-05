Scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, “Squid Game” è la discutissima serie tv coreana di genere survival che si è rivalata essere un enorme successo, tanto da guadagnare il primo posto come il più grande esordio tra le serie originali Netflix, piattaforma sulla quale, dal 17 settembre 2021, è debuttata la prima stagione.

Numerosi sono inoltre i premi vinti da “Squid game”: un Golden globe al miglior attore non protagonista in una serie a Oh Yeong-su (interprete del personaggio Oh Il-nam, l’anziano “aiutante” del protagonista) e tre Screen Actors Guild Award, come migliori controfigure televisive, come migliore attore in una serie drammatica a Lee Jung-jae (interprete di Seong Gi-hun) e come miglior attrice in una serie drammatica a Jung-Ho Yeon (interprete di Kang Sae-byeok).

Da sinistra, i personaggi di “Squid Game” Cho Sang-woo (Park Hae.soo), Seong Gi-hun (Lee Junj-jae) e Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon).

Subito dopo la fine della prima stagione, che si conclude con un finale aperto, i moltissimi fan hanno ipotizzato – e desiderato – la creazione di una seconda stagione, idea confermata dal CEO di Netflix Ted Sarandos, il quale durante un’intervista ha affermato come l’Universo di “Squid Game” fosse soltanto appena ai suoi esordi.

Fino ad ora non erano state però fornite maggiori informazioni riguardo ad una anche solo ipotetica data di uscita di tale attesissima seconda stagione.

Giusto poche ore fa, però, qualche notizia in merito (anche se non molto incoraggiante per i fan) è stata fornita proprio dall’autore della serie, Hwang Dong-hyuk, il quale, in occasione di un’intervista rilasciata per Vanity Fair, ha affermato di aver buttato giù per adesso soltanto “tre pagine di idee” relative al proseguo di “Squid Game”, e che dunque è ancora presto per parlare più nel dettaglio di una trama approfondita e soprattutto di una data di uscita certa.

Ciò che ha però fatto intendere Dong-hyuk, è che nella seconda stagione della serie ci saranno nuovi giochi e vecchi ritorni.

“L’umanità sarà messa alla prova ancora una volta attraverso quei giochi. Voglio porre la domanda: ‘È possibile una vera solidarietà tra gli esseri umani?’”

Queste le esatte parole pronunciate dall’autore, il quale ha anche affermato che la seconda stagione di “Squid game” non sarà di sicuro pronta prima della fine del 2023, se non addirittura più in là.

L’attesa è dunque ancora bella lunga, ma intanto, se proprio si sente la mancanza di tale serie, la si può riguardare interamente doppiata in italiano, disponibile su Netflix.