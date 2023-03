Steve Aoki è un disc jockey statunitense di origini giapponesi classe 1977. Nasce con la passione per il mondo musicale tanto che a soli venti anni fonda Dim Mak Records, la sua etichetta discografica. Da quel momento è un susseguirsi di un successo dietro l’altro che lo portano, nel giro di breve tempo, ad essere uno dei volti più amati nel panorama musicale internazionale. Infatti è un dj pluripremiato ed amato da tutti.

Voce di brani come Azukita, A Light That Never Comes, Are You Lonely, Back to Earth fino a Just Hold On e Play It Cool. Ed oggi Steve Aoki torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Hungry Heart che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è in collaborazione con Galantis e con la popstar Hayley Klyoko che ci mette la voce.

Il significato di Hungry Heart

Hungry Heart, il nuovo singolo di Steve Aoki, è un divertente inno dance e pop che è stato scritto da Hayley Klyoko e che racconta una sua personale esperienza vissuta in una storia d’amore in rapida evoluzione. A proposito del brano, Steve Aoki rivela che:

“Hungry Heart è una canzone che cattura il desiderio di far parte di qualcosa di più grande di noi. Tutti noi abbiamo questa fame dentro. Per me, questa fame è creare comunità e riunire le persone. Mi è piaciuto molto collaborare con i Galantis e con Hayley perché entrambi danno molta energia al brano ed al suo messaggio. Questo è il tipo di canzone che accende un fuoco nell’anima”.

E tu sei un fan di Steve Aoki? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Hungry Heart? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Hungry Heart

Pensavi che non potessimo essere amici domattina

Dopo siamo rimasti svegli fino alle sei del mattino

Sapevo cosa volevo, sì

Eri tu che volevo

Voi

Mi fai sentire come se fossi finalmente tuo parente

Tutti i colori, piangono quando mi abbracci

Correre insieme

Stiamo meglio insieme (Ooh)

Luce del giorno al chiaro di luna all’alba all’acqua

Le notti buie e i tempi difficili mi fanno solo desiderare di più

Ti voglio di più

Sì, mi lasci sempre con un cuore affamato

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te

Ogni volta che te ne vai, io cado sempre a pezzi

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te, ooh

Mi fai nuotare nei tuoi occhi azzurri

Mi hai fatto desiderare solo per una notte

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Ooh-ooh-ooh

Sì, mi lasci sempre con un cuore affamato

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te

Ogni volta che te ne vai, io cado sempre a pezzi

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te, ooh

Mi fai nuotare nei tuoi occhi azzurri

Mi hai fatto desiderare solo per una notte

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Ooh-ooh-ooh

Sì, mi lasci sempre con un cuore affamato

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te

Ogni volta che te ne vai, io cado sempre a pezzi

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te, ooh

Mi fai nuotare nei tuoi occhi azzurri

Mi hai fatto desiderare solo per una notte

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Ooh-ooh-ooh

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Corteggia, corteggia

Ehi, fame

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Cuore affamato

Rendete tutto così complicato

Te l’ho messo, non so come prenderlo

Ogni volta che sono con te, sì

già mi manchi

Luce del giorno al chiaro di luna all’alba all’acqua

Le notti buie e i tempi difficili mi fanno solo desiderare di più

Ti voglio di più

Sì, mi lasci sempre con un cuore affamato

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te

Ogni volta che te ne vai, io cado sempre a pezzi

Perché tutto quello a cui penso è pensare a te, ooh

Mi fai nuotare nei tuoi occhi azzurri

Mi hai fatto desiderare solo per una notte

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Ooh-ooh-ooh

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Corteggia, corteggia

Ehi, fame

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Cuore affamato

Tu, oh

Nuoto nei tuoi occhi azzurri (Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato)

Desiderando solo per una notte (Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato)

Sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Sì, ho fame, sì, ho fame, sì, ho un cuore affamato, un cuore affamato

Cuore affamato