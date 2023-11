Steve Aoki è un disc jockey statunitense di origini giapponesi classe 1977. Nasce con la passione per il mondo musicale tanto che a soli venti anni fonda Dim Mak Records, la sua etichetta discografica. Da quel momento è un susseguirsi di un successo dietro l’altro che lo portano, nel giro di breve tempo, ad essere uno dei volti più amati nel panorama musicale internazionale. Infatti è un dj pluripremiato ed amato da tutti.

Voce di brani come Azukita, A Light That Never Comes, Are You Lonely, Back to Earth fino a Just Hold On e Play It Cool per citarne alcuni. Ed oggi Steve Aoki è pronto per tornare ad essere il protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Us che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta, però, il disc jockey non sarà da solo, ma collabora con Ernest, cantante di musica country. A proposito di questa collaborazione, Steve Aoki rivela che:

“Sono un grande fan di Ernest già da un po’ di tempo, quindi quando l’ho sentito cantare per la prima volta sul demo di questa canzone, ho capito che era l’occasione perfetta per lavorare insieme. Indipendentemente dal genere musicale, i suoi testi e la sua voce funzionano perfettamente con me. Insieme, infatti, siamo riusciti a creare una canzone che sembra autenticamente dance, pur mantenendo le sue radici country”.

Il significato di Us

Us, il nuovo brano di Steve Aoki, unisce il country di Ernest alla tipica musica del disc jockey creando una melodia unica nel suo genere. Us celebra la gioia e la libertà di essere in viaggio al fianco di una persona molto cara. Il testo, infatti, descrive un’avventura senza pnsieri dove i due protagonisti si lasciano alle spalle i problemi ed intraprendono un nuovo cammino fianco a fianco. La canzone, inoltre, enfatizza il senso di evasione e di spontaneità che deriva dall’intraprendere una strada nuova. Us simboleggia il desiderio di liberarsi dalle banali routine e dalle responsabilità della vita quotidiana. Per quanto riguarda il ritornello, invece, evidenzia l’intimità tra i due protagonisti cantando “Solo noi due”, parole ripetute ovunque. L’obiettivo è quello di trasmettere l’idea che la loro unione è la cosa più importante e che questo è sufficiente per essere felici. A proposito del brano, Ernest racconta che:

“Sono entusiasta dell’uscita di questa canzone. L’abbiamo scritta un paio di anni fa nel bel mezzo del Covid e quando l’abbiamo scritta sapevo che volevo che vivesse in qualche modo. Sono un grande fan della musica di Steve, quindi quando mi ha chiesto di pubblicarla insieme sono rimasto estasiato”.

Con Us, Steve Aoki ed Ernest vogliono incoraggiare gli ascoltatori ad abbracciare la spontaneità, ad inseguire i loro desideri ed a trovare la felicità nei momenti più semplici della vita, il tutto in compagnia della persona amata e che ti rende felice.

