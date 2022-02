Amazon Prime Video ha approfittato del Super Bowl – clicca qui per guardare le esibizioni dell’half time del 2022 – per lanciare il teaser dell’attesissima serie tratta dall’universo creato da J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 2 settembre. Gli episodi verranno pubblicati a cadenza settimanale, per un totale di otto.

J.D. Payne e Patrick McKay sono gli showrunner e prodottori esecutivi della serie, che si attesta già come la più costosa nella storia del cinema, con un costo di produzione di tutte le cinque stagioni che supera il miliardo di dollari. Il più grande progetto mai affrontato da Prime Video.

Il teaser mostra diverse immagini della Terra di Mezzo, mentre i titoli recitano:

“Prima del Re, prima della Compagnia, prima dell’Anello, inizia una nuova leggenda.”

Le immagini non rivelano maggiori dettagli sulla trama, ma è stato già riportato che la serie è basata sul Silmarillion, il corpus mitologico di Tolkien pubblicato postumo nel 1977.

Una sinossi della serie riporta:

Ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi dello Hobbit e del Signore degli Anelli, la serie segue un gruppo di personaggi alle prese con il ritorno del male nella Terra di Mezzo”.

Il Super Bowl, l’evento sportivo più visto negli Stati Uniti e in tutto il mondo, è tradizionalmente il luogo deputato per il lancio di teaser e trailer di progetti più anticipati della stagione. Quest’anno, oltre a Gli Anelli del Potere, ha fatto capolino durante gli spot pubblicitari anche un nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo film della Marvel la cui uscita al cinema è prevista per maggio 2022.