The Crown è una serie tv che ha fatto il suo debutto nel 2016 su Netflix e che, al momento, ha all’attivo quattro stagioni. Racconta la storia della Famiglia Reale inglese fin dall’ascesa al trono della Regina Elisabetta II arrivando poi quasi fino ai giorni nostri.

Una serie tv molto amata poiché ci permette di avvicinarci ad un mondo che, altrimenti, sarebbe impossibile conoscere, ma che soprattutto ci apre gli occhi: spesso siamo portati a pensare che la vita dei reali sia tutta rosa e fiori con momenti indimenticabili, invece loro sono esseri umani come tutti noi che devono sottostare a regole e limitazioni dovute proprio al fatto che siano reali. Un vero e proprio capolavoro che ha fatto appassionare i telespettatori di tutto il mondo tanto che in Spagna ed in Svezia sono arrivate serie tv simili. Nel paese iberico, infatti, è arrivata Yo, El Rey con protagonista re Juan Carlos I di Spagna e la sua storia dal massimo splendore fino alla decadenza, mentre la versione svedese di The Crown vedrà protagonista il re Carl Gustaf. Ma anche noi italiani non saremo da meno. Lo scorso anno, Emanuele Filiberto di Savoia aveva avanzato l’ipotesi di una The Crown italiana per raccontare la storia della regina Maria José, sua nonna. Una storia che, a suo parere, merita di essere raccontata proprio come quella della regina Elisabetta II. Ed ora pare che questo progetto sia pronto a vedere la luce grazie anche a Yi Zhou, regista e produttrice cinese, ma anche grande amica di Emanuele Filiberto. Il loro obiettivo è quello di far conoscere la storia italiana del passato alle nuove generazioni, soprattutto la storia dei Savoia, ovvero la dinastia che ha governato l’Italia fino al 1946, anno in cui il referendum ha abolito la monarchia nel nostro paese. Emanuele Filiberto spiega che:

“Attraverso di lei avremo anche la possibilità di raccontare le altre due sovrane d’Italia, che nonna ha conosciuto: Margherita ed Elena. Ci sarà la sua infanzia alla corte belga, i suoi studi a Firenze, l’incontro con il principe Umberto, suo futuro marito. E poi gli orrori della guerra, il suo antifascismo e il suo aiuto alle brigate partigiane. L’esilio, i viaggi intorno al mondo e i grandi incontri, da Mao a Castro, da Jean Cocteau a Salvador Dalì”.

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia

Ecco che sono pronti a raccontare la storia di Maria Josè, nota come la Regina di Maggio poiché il suo regno è durato solo un mese, ovvero il mese di maggio 1946. Dopo il 2 giugno 1946, la regina fu esiliata e morì nel 2001 lontana dall’Italia. A tal proposito, anche Yi Zhou ha voluto dire la sua:

“La storia della regina Maria José è profondamente epica, ci sono colpi di scena drammatici, molti con importanti significati storici. In questo caso la vita reale è migliore della fiction ed è per questo che voglio dare vita a questa affascinante storia sia in una serie televisiva che in un film, che saranno collegati. Le dinastie reali sono fonte di intrighi a cui il pubblico risponde molto bene e siamo fiduciosi che le storie della Regina di maggio piaceranno a molti e intratterranno”.

Quindi per ora i due sono al lavoro, ma non ci è ancora dato sapere chi farà parte del cast, chi vestirà i panni di Maria Josè e quando inizieranno le riprese, ma il pubblico spera di poter vedere la The Crown italiana sul piccolo schermo entro il prossimo anno. Comunque non si tratta dell’unico progetto che vedrà protagonista casa Savoia. Quest’anno, infatti, dovrebbe arrivare la serie Madama Reale con protagonista Marie Jeanne de Nemours colei che, nata orfana, si ritrova ad essere la Reggente di Savoia e Madama Reale nel 1675. Un progetto nato grazie alla regione Piemonte che, durante un contest, ha scelto la storia più interessante da portare in scena.



E tu cosa ne pensi della decisione di creare una The Crown italiana? Ti piacerebbe saperne di più sulla storia della dinastia dei Savoia? Ti aspettiamo nei commenti!