Disney + continua ad ottenere un successo dietro l’altro. Dopo aver raggiunto i 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi, è pronta per ampliare il proprio palinsesto con titoli inediti e che attirano l’attenzione assicurandosi così una nuova fetta di pubblico magari togliendolo alla concorrenza composta da Netflix e Prime Video.

Ormai ci siamo, domani, venerdì 19 marzo, farà il suo debutto la miniserie televisiva della Marvel Comics dal titolo The Falcon and The Winter Soldier. Si tratta della seconda serie della Marvel per Disney +, dopo WandaVision che ha riscosso un grande successo. A dir la verità, The Falcon and The Winter Soldier sarebbe dovuta uscirà prima di WandaVision, ma a causa della pandemia i ritmi delle riprese sono stati rallentati e quindi la vedremo sul piccolo schermo solo a partire da domani.

I protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier

La prima stagione sarà composta da sei episodi ideati da Malcom Spellman, sarà diretta da Kari Skogland. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson e Bucky Barnes collaborano in una nuova avventura globale che metterà alla prova le loro abilità, ma anche la loro pazienza. I due eroi, rimasti organi della loro guida nonché loro migliore amico (Steve Rogers) devono cercare di sostituirlo nel campo di battaglia, protetti dallo scudo che lui stesso ha consegnato loro alla fine del film.

Nel cast di The Falcon and The Winter Soldier troviamo Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/The Falcon (supereroe dotato di ali meccaniche), l’attore Sebastian Stan sarà Bucky Barnes/The Winter Soldier, mentre Emily VanCamp sarà Sharon Carter. Ovviamente non può mancare il cattivo, Helmut Zemo che sarà interpretato dall’attore Daniel Bruhl.

Vi piacciono i lavori della Marvel Comics? Guarderete The Falcon and The Winter Soldier? Fatecelo sapere nei commenti!