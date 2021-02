The First Lady è una serie televisiva americana, creata da Aaron Cooley, con l’obiettivo di ripercorrere la vita personale, ma anche la vita professionale delle più importanti First Ladies degli Stati Uniti.

Abbiamo già visto che troveremo Michelle Pfeiffer ed Aaron Eckhart nei panni dei coniugi Ford ed anche Gillian Anderson come Eleanor Roosevelt. Ora scopriamo nuovi personaggi che faranno parte del cast di The First Lady. Si tratta di Viola Davis, attrice statunitense classe 1965 (anche produttrice esecutiva dello show), e di O.T. Fagbenle, attore inglese classe 1981 ed i due interpreteranno Michelle e Barack Obama.

L’attore OT Fagbenle

Barack Obama è stato il 44esimo Presidente degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017 ed è stato il primo uomo afroamericano ad aver avuto questa carica. Al suo fianco c’è sempre stata la fedele moglie Michelle Robinson, sposata nel 1992, che è riuscita ad entrare nel cuore degli americani e non solo sia per il suo impegno nell’ambito benefico, ma anche per la lotta contro l’obesità infantile (debutta su Netflix la sua serie tv Waffles+Mochi).

The First Lady è una serie tv molto attesa poiché le storie di personaggi pubblici incuriosiscono sempre il pubblico che, in questo modo, può avvicinarsi un po’ a questo mondo che, apparentemente, sembra sempre perfetto, ma così non è. È sufficiente pensare al successo ottenuto dalla serie tv The Crown.

Ed a voi piacerebbe vedere The First Lady? Quale personaggio preferite? Fatecelo sapere nei commenti!