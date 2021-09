Il cantante canadese The Weeknd ha pubblicato un video alternativo per “Can’t Feel My Face“, in onore del sesto anniversario di Beauty Behind the Madness.

Mentre il video originale mostrava Abel Tesfaye mentre eseguiva la traccia in un club prima di essere avvolto dalle fiamme, la clip alternativa mostra semplicemente il cantante e una donna in un’esterna abbastanza hot. Ballano in disco tutti sudati, prendono un taxi e gironzolano per la città ascoltando il successo R&B di The Weeknd. Ovviamente non mancano le coccole tra The Weeknd e la bella modella, che sembra però apprezzare pure il gentil sesso. La ragazza che si vede nel video è Camille Rowe, una modella francese di 31 anni. E’ famosa per aver frequentato sia Robert Pattinson che Harry Styles.

Con questa canzone Abel ci ha riportato indietro di 6 anni… lui sa veramente cosa vogliono i suoi fan.

E tu che ne pensi di questo video? The Weeknd è riuscito a conquistare anche te con questo tocco di nostalgia?