Il K-pop negli ultimi tempi ha spopolato conoscendo vette che altri artisti internazionali possono solo sognare: è considerato oramai un vero e proprio genere a parte, in cui gli artisti non si limitano a cantare ma si cimentano in coreografie spesso anche molto complesse (che ammettetelo, anche voi avete voluto imparare almeno una volta!).

Qual è il primo ricordo che avete del K-pop? Molto probabilmente è legato al cantante PSY che ha spopolato con la sua “Gangam Style”, ma potrebbe venire anche dal fantastico gruppo dei BTS, o ancora le Blackpink, due gruppi che ad oggi sono considerati tra i più famosi del mondo del K-pop, insieme a numerosi altri artisti molto talentuosi.

Tra le numerosissime canzoni che fanno parte di questo genere, oggi abbiamo deciso di proporvi le 20 canzoni più famose del mondo del K-pop di sempre, selezionate tra quelle che hanno più visualizzazioni e numero di likes su Youtube, oltre che ascolti su Spotify.

Allora, siete pronti? Cominciamo!

20 Bang Bang Bang, BIGBANG I Bigbang arrivano ultimi in questa classifica, ma con il botto: la loro “Bang bang bang” ha conquistato tutti e si piazza ventesima nella classifica delle canzoni più famose di sempre. La band, formatesi a Seul nel 2006, è formata dai quattro membri T.O.P., Taeyang, G-Dragon e Kang Dae-sung. Ah, e se volete ballarla, la trovate anche su Just Dance!

19 Whistle, Blackpink Definite le regine del K-Pop non per niente, le Blackpink – gruppo coreano femminile formato da Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo – si piazzano in diversi posti di questa classifica; il più basso è quello detenuto da “Whistle“, brano del 2016 che fa parte dell’album “Square One”.

18 Solo, Jennie Abbiamo poi il primo singolo da solita rilasciato da un membro delle Blackpink, la bellissima e talentuosa cantante e rapper Jisoo che ha lasciato tutti senza parole con la sua “Solo“.

17 Blood, Sweat and Tears, BTS Abbiamo già avuto modo di conoscere i BTS qui su Wonder Channel, un gruppo di sette ragazzi che oggi fa molto parlare di sè: abbiamo i rapper RM, Suga e J-Hope insieme ai cantanti V, Jimin, Jin e Jungkook. Saranno molto presenti in questa classifica e la loro canzone con la posizione più bassa è la particolarissima “Blood, Sweat and Tears“, pubblicata nel 2016. Billboard l’ha inserita al sedicesimo posto nella lista delle cento migliori canzoni di sempre di una boy band, e al settimo in quella delle canzoni K-pop migliori degli anni 2010. Una curiosità? Il membro della band Suga ha dichiarato in un’intervista che non avrebbe mai pensato che una canzone che aveva il nome di tre diversi “flussi corporei” potesse mai diventare famosa. Beh, si sbagliava!

16 Dope, BTS Era l’aprile del 2015, ed è forse questo il periodo che ha segnato una svolta per i BTS ma in generale per il mondo del K-pop. “Dope” è uno dei primi pezzi che per la band sud-coreana ha spopolato, grazie forse un pochino all’iconico video in cui i sette cantati dapprima si travestono da vari personaggi e in un secondo tornano eleganti, seguendo il ritmo incalzante del brano.

15 Oppa is Just My Style, PSY and HYUNA A questo punto della classifica troviamo una, se non la, canzone più iconica e ricordata del mondo del K-pop, nella sua versione remixata in cui il cantate PSY è accompagnato dalla bella Hyuna. Parliamo di “Oppa is just my style“, che riprende naturalmente il titolo della famosissima “Gangnam Style“.

14 How you like that, Blackpink Una delle canzoni più recenti di questa classifica: parliamo di “How you like that” delle Blackpink, uscita durante l’estate 2020, e dunque in un periodo che ricordiamo come abbastanza buio. La prima esibizione della band infatti si è svolta “da remoto”, da Jimmy Fallon. Come non innamorarsi del video, che ha raggiunto da poco il miliardo di visualizzazioni?

13 Fire, BTS Composta per il loro primo album di raccolte “The most beautiful moment in life”, “Fire” è una canzone che fa venire voglia di ballare anche se si è dei pali di legno. Una curiosità: i BTS spesso nei loro video non utilizzano effetti speciali, quindi quando vedete fuoco e fiamme e persone che bruciano…molto probabilmente stanno bruciando davvero!

12 Idol, BTS Troviamo poi “Idol“, brano dei BTS dal video ricco di richiami al mondo asiatico e dalle influenze esotiche, che ha registrato oltre 45 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla sua uscita, facendolo diventare il video musicale di un gruppo K-pop più visto sulla piattaforma in un così breve lasso di tempo, e il video musicale più visto di sempre nelle ventiquattr’ore dopo la sua uscita, sostituendo Look what you made me do di Taylor Swift.

11 Fake Love, BTS Forse uno dei video più significativi e artistici di questa classifica, troviamo poi “Fake Love” dei BTS, che anche ha raggiunto recentemente il miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma Youtube.

10 Mic Drop (Steve Aoki Remix), BTS Si piazza poi l’irresistibile “Mic Drop“, sempre dei BTS ma a cui questa volta fa compagnia il DJ Steve Aoki, che è riuscito a rendere questo brano forse ancora più accattivante. D’altronde si sa che il DJ americano di origine giapponese è una vera e propria garanzia, e ha siglato inoltre diverse collaborazioni con il gruppo sud-coreano.

9 As if it’s your last, Blackpink Datato 2017, “As if it is your last” è uno dei brani più allegri e frizzanti del gruppo femminile Blackpink.

8 Dynamite, BTS “Dynamite” è una canzone che è entrata nel cuore di tutti: uscita in periodo di piena pandemia ci ha tenuto compagnia in un anno difficilissimo ed era proprio questo lo scopo della band BTS, regalare un brano che potesse in qualche modo distrarci dal periodo che stavamo vivendo. Direi che ci sono riusciti! Il brano è il primo della band ad essere scritto completamente in lingua inglese, ed è stato seguito da “Butter” e “Permission to Dance“, pubblicate quest’anno.

7 Boombayah, Blackpink Uscita in coppia con “Whistle”, “Boombayah” delle Blackpink ha avuto un successo clamoroso, diventando il primo video di una band sud-coreana a superare su Youtube il miliardo di visualizzazioni.

6 Boy with Luv, BTS feat. Halsey Troviamo poi una dolce e bellissima collaborazione tra la band sud-coreana BTS e la cantante americana Halsey, “Boy with love“, che ha segnato i cuori di tutti, oltre a dare vita a una bella amicizia.

5 DNA, BTS “DNA” è l’ultima canzone dei BTS che troveremo in questa classifica: un esplosione di colori per la band sud-coreana che con questo brano ha raggiunto un successo clamoroso. In un’intervista con Billboard, il leader dei BTS Rap Monster ha definito il brano “l’espressione di un amore giovane e appassionato”, tecnicamente e musicalmente diversa dalle precedenti canzoni del gruppo, e per questo “punto di partenza per un secondo capitolo della nostra carriera”.

4 Kill this Love, Blackpink Un gradino sotto il podio e medaglia di legno per la meravigliosa “Let’s kill this love” delle Blackpink, non solo un brano, ma un manifesto all’orgoglio femminile. Un brano che sa farsi amare da tutti!

3 Gentleman, PSY Dopo l’enorme successo di Gangnam Style, PSY è tornato nel 2013 con il brano “Gentlemen“, che seppur non abbia avuto lo stesso successo del primo brano ha comunque spopolato ed è dunque oggi riconosciuto come uno dei più iconici del K-pop. Nel video compaiono personaggi già visti nel video di Gangnam Style come Yoo Jae Suk e Noh Hong Chul e nuovi volti come la cantante delle Brown Eyed Girls Ga-in.

2 Ddu-du Ddu-du, Blackpink Medaglia d’argento per le Blackpink e la loro Ddu-du Ddu-du: il video è diventato il più visto nelle prime 24 ore da un gruppo coreano e il secondo video musicale più visto di tutti i tempi con oltre 36,2 milioni di visualizzazioni entro le prime 24 ore dalla pubblicazione, superando Gentlemen di PSY e secondo solo a Look What You Made Me Do di Taylor Swift.