Toy Boy è una serie tv spagnola arrivata in Italia nel settembre 2019 sulla piattaforma Netflix, dove troviamo Hugo (l’attore Jesus Mosquera) uno spogliarellista che, dopo sette anni passati in prigione, viene liberato in attesa di un nuovo processo. Nel tempo che passa prima del processo, Hugo cerca di dimostrare la sua innocenza e di essere stato incastrato dalla sua amante.

Tredici episodi che hanno attirato l’attenzione del pubblico, tanto che si è deciso di replicare e far uscire la seconda stagione di Toy Boy. Ed ormai ci siamo, manca davvero poco all’uscita del secondo capitolo che, in Spagna, ha già fatto il suo debutto. La serie tv spagnola avrebbe dovuto contare sull’attore Michele Morrone che, però, all’ultimo ha deciso di dare forfait e di dedicarsi ai sequel del famoso film 365 giorni che lo ha reso un volto noto. L’attore italiano verrà sostituito da Alex Gonzalez, attore spagnolo classe 1980 che ha preso parte alla serie tv spagnola 3 Cammini, attesa in Italia. Toy Boy 2 farà il suo debutto su Netflix l’11 febbraio con una seconda stagione composta da dieci episodi.

I protagonisti di Toy Boy 2

L’analisi del trailer di Toy Boy 2

Proprio in questi giorni è stato rilasciato il trailer ufficiale di Toy Boy 2 che ci rivela qualcosa su quello che ci aspetta nel secondo capitolo. Si crede che l’assassino dell’avvocatessa Triana si trovi al One Per Cent, nuovo strip club di lusso di Marbella. Così i Toy Boys iniziano una nuova avventura proprio al One Per Cent con lo scopo di scoprire la verità e fare luce sull’accaduto. Tuttavia non è così semplice come credono e si troveranno a fare i conti con El Turco e Rania, i proprietari del locale che faranno di tutto per evitare che i loro loschi affari vengano a galla ed a conoscenza dei ragazzi.

