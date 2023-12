Ho avuto la fortuna di girare molto nella mia vita e soprattutto l’ho fatto nei periodi di festa. L’ultimo dell’anno, soprattutto, è uno di quei giorni. E so benissimo che è un giorno in cui molti cercano un posto dove trascorrere l’ultimo giorno dell’anno per farlo diventare indimenticabile. Purtroppo quest’anno spostarsi è un po’ problematico a causa dei prezzi sempre più in salita, ma in Italia abbiamo una città che si raggiunge facilmente e che è perfetta come meta per passare il 31 dicembre. Io stessa ci sono stata nel 2016 e non nego che è stato uno dei Capodanno più belli che io abbia mai passato.

Verona è anche la mia città preferita in assoluto, la trovo una piccola bomboniera: ricca di arte e luoghi da vedere, ma al tempo stesso è a misura di uomo, il giusto compromesso. Quest’anno il 31 dicembre andrà in scena la festa Tutti in piazza a Capodanno organizzata dal Comune di Verona nella piazza principale, ovvero Piazza Brà. Accanto all’Arena di Verona, infatti, verrà allestito un palco dove le esibizioni dal vivo terranno compagnia ai turisti in attesa della mezzanotte. Questa volta si esibiranno i quattro finalisti di X Factor 2023 insieme a Sarafine, la vincitrice del talent show. La serata verrà trasmessa anche in diretta tv su Rtl Tv (canale 36) ed in diretta radio su Rtl 102.5. Ed a mezzanotte sarà poi la volta del bellissimo spettacolo di fuochi d’artificio che “escono” dall’Arena e colorano di luce tutta la piazza emozionando i presenti. Ed, infine, musica con deejay fino all’una di notte.

Il Capodanno di Verona ha tutte le carte in regola per essere un successo. D’altronde ha alle spalle anni ed anni di tradizione e non è mai stato un flop. Ovviamente merita di essere vista anche di giorno perché è davvero ricca di cose da fare e di luoghi unici. Vediamo un po’ insieme qualche dritta per poter vivere al meglio un soggiorno nella città di Romeo e Giulietta.

Come raggiungere Verona?

In macchina: si raggiunge molto facilmente. Basta percorrere l’autostrada A4 Serenissima ed uscire a Verona Est – Verona Sud oppure l’autostrada A22 del Brennero ed uscire a Verona Nord.

In treno: Verona è collegata alle città del resto d’Italia tramite la linea veloce dei treni Italo e Frecciarossa. La stazione Porta Nuova si trova a circa 10 minuti di passeggiata dal centro storico.

In aereo: Verona è dotata del proprio aeroporto, il Valerio Catullo, che si trova a poco più di 10 km di distanza dal centro cittadino.

Dove parcheggiare a Verona?

Ovviamente i parcheggi a Verona non mancano, ma la cosa più importante è fare attenzione alla zona Ztl che include il centro storico. Se preferisci parcheggiare a ridosso del centro allora ti consiglio il parcheggio interrato Cittadella: io lascio qui la macchina quasi sempre per la comodità di essere davvero a pochi passi dall’Arena anche se il costo, ovviamente, non è dei più economici visto che parliamo di una tariffa pari a € 3,00 all’ora. Altrimenti se preferisci non pagare la sosta ti consiglio il Parcheggio di Porta Palio con un centinaio di posti auto e che si trova a circa 15 minuti a piedi da Castelvecchio.

Cosa vedere a Verona?

Va bene passare Capodanno a Verona, ma comunque poi resta un pò di tempo anche per visitare i suoi luoghi più belli.

Castel San Pietro: non fare il mio stesso errore. Sono stata a Verona davvero molte volte, ma prima di vedere Castel San Pietro ci ho messo anni. Ad accoglierti un’atmosfera tranquilla ed una vista mozzafiato su tutta la città. E’ facilmente raggiungibile in macchina o tramite l’apposita funicolare.

Piazza Bra ed Arena di Verona: il fulcro della città e la piazza più grande. Al suo interno troviamo il famoso anfiteatro romano che è possibile visitare al costo di € 8,00.

Piazza Erbe: la piazza più antica di Verona e senza dubbio la più bella. Nel 2012, infatti, ha vinto il riconoscimento come la piazza italiana più amata al mondo. Qui si trovano il palazzo del Comune, la Casa dei Giudici, la Torre dei Lamberti e le Case dei Mazzanti.

Piazza dei Signori: il centro del potere amministrativo della città che, nel mese di dicembre, si riempie dei tipici mercatini di Natale. Al suo centro troviamo la statua di Dante che proprio a Verona trovò rifugio dopo l’esilio da Firenze.

Arche Scaligere: all’interno del cortile della Chiesa di Santa Maria Antica, troviamo questo complesso funerario tipico dell’arte gotica italiana.

Casa di Giulietta: in via Cappello n.23. Una volta qui è necessario fare due cose per vivere al massimo l’esperienza. La prima è avvicinarsi alla Statua di Giulietta e toccarle il seno destro per avere fortuna in amore. La seconda, invece, è salire sul famoso balconcino al costo di sei euro.

Casa di Romeo: ovviamente chi visita Verona ha come tappa imperdibile la casa di Giulietta, ma non tutti sanno che in via Arche Scaligere n.2 si trova anche la casa di Romeo. Un edificio residenziale medievale risalente al XIV secolo che, dopo la seconda guerra mondiale, cadde in rovina e fu adibito a stalla. Mentre oggi è un’abitazione privata non accessibile al pubblico.

Ponte Pietra: il ponte più antico della città e l’unico rimasto dall’epoca romana.

Castelvecchio: costruito tra il 1354 ed il 1356 dal principe Cangrande II della Scala, si affaccia sul fiume Adige ed è sede del Museo Civico.

Gli scavi romani Il pozzo dell’amore

Cose insolite da fare a Verona?

Cerca gli scavi romani a pochi passi dall’Arena: ci troviamo in via Mazzini, precisamente al civico n.41. Qui c’è il negozio Benetton che, a prima vista, potrebbe sembrare un negozio come tutti gli altri che si trovano sulla via dello shopping veronese. Ma così non è. Nel reparto uomo, infatti, è possibile ammirare gratuitamente dei resti romani: una parte di una domus, alcune strutture ed un mosaico in forma geometrica. Per un totale di circa 60 mq che sono delimitati solo da ringhiere in metallo e vetro.

Scopri la leggenda del pozzo dell’amore: siamo in Vicolo S. Marco in Foro, a pochi passi da Piazza delle Erbe. Sapevi che Giulietta e Romeo non sono gli unici innamorati con un triste epilogo a Verona? Troviamo anche Corrado di San Bonifazio ed Isabella: un giovane soldato che si innamorò di questa ragazza appartenente ad un’importante casata che non ricambiava il suo amore. Corrado accusò la giovane di essere fredda come l’acqua del pozzo. Dal canto suo, senza scomporsi, Isabella gli disse di saltare nel pozzo con l’acqua fredda se davvero la amava. Corrado lo fece andando incontro a morte certa e fu seguito da Isabella che, da sempre innamorata di lui, decise di seguirlo per amarsi in un’altra vita.

Passa sotto l’osso di balena: in piazza delle Erbe, sotto l’Arco della Costa, si trova un osso di balena. La leggenda narra che questo osso cadrà quando sotto ci passerà una persona pura di cuore. Per il momento, l’osso è ancora là.

L’osso di balena

E tu hai mai visitato Verona? L’hai mai considerata come una possibile meta per passare l’ultimo giorno dell’anno? Ti aspettiamo nei commenti!