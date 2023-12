Ormai ci siamo, manca meno di una settimana e Natale è finalmente arrivato. Si tratta del periodo più magico in cui tutti noi torniamo bambini. È bello stare a casa a guardare film con un bel the caldo ed una coperta, ma al tempo stesso credo sia anche il periodo migliore per scoprire nuovi posti.

Lo sappiamo tutti, i paesi del Nord Europa sono imbattibili quando si tratta di Natale perché tutto si trasforma e basta andare in qualsiasi posto per guardarsi intorno con gli occhi a cuoricino. Ma per quanto riguarda l’Italia, invece, quale è la zona più bella per vivere al massimo l’atmosfera natalizia? Ovviamente la risposta va a discrezione, ognuno di noi ha la sua zona del cuore, ma per quanto riguarda me non ho dubbi: l’Alto Adige è sempre stata la mia meta dei sogni per il mese di dicembre. Ho avuto la fortuna di visitare questa zona nei mesi estivi, ma ero curiosa di scoprirla anche in questo periodo dell’anno. E questo dicembre, complice il poco tempo a disposizione ed i prezzi alle stelle, ho deciso di provare a vedere se davvero vale la pena passare qualche giorno in Alto Adige prima di Natale.

La mia risposta, ovviamente, è positiva, ma se non hai ancora avuto modo di visitare l’Alto Adige nel periodo natalizio te lo farò scoprire io sperando di fartene innamorare. Io mi sono concessa un on the road in giornata con prima tappa Vipiteno. Qui troverai un’atmosfera magica ed unica nel suo genere. Certo, se poi sei fortunato e ti capita, come è successo a me, anche di trovare una bella nevicata ti sembrerà davvero di essere all’interno di una fiaba. Vipiteno si trova in provincia di Bolzano e ci troviamo lungo la Valle Isarco, ad un’altitudine di 950 metri. Si tratta di uno dei borghi più belli di Italia e Vipiteno è famosa poiché è considerata l’ultimo baluardo italiano prima del confine con l’Austria.

Il centro storico di Vipiteno

Come arrivare a Vipiteno?

Per raggiungere Vipiteno ci sono diverse possibilità:

In macchina: forse il modo più semplice e veloce. È vero, ci troviamo a pochi km dal confine con l’Austria, ma comunque a soli 344 km da Milano quindi, traffico permettendo, in poco più di tre ore la potrai raggiungere. Ti basterà percorrere l’autostrada Milano – Venezia e poi l’Autostrada del Brennero, dopo un paio di ore troverai l’uscita Vipiteno ed il centro del paese si trova a circa 800 metri.

In treno: Vipiteno ha la sua stazione e la si raggiunge facilmente da Bolzano. Proprio a Bolzano arrivano i treni veloci da più città italiane, quindi ti basterà poi prendere un treno regionale ed arrivare nella cittadina.

In aereo: l’aeroporto più vicino è quello di Innsbruck a soli 60 km, ma ci sono ottimi collegamenti anche con quello di Verona e di Monaco di Baviera.

La Torre delle Dodici

Dove parcheggiare a Vipiteno?

La domanda che sorge spontanea quando si visita un nuovo posto con la macchina è, ovviamente, quella di chiedersi dove posso lasciarla. Nel periodo natalizio Vipiteno è pieno di turisti quindi trovare un parcheggio non è semplicissimo, ma basta avere un po’ di pazienza. Quello più comodo è il Parkplats Centrum in Piazza Fuori Porta, ma proprio perché si trova all’ingresso dell’area pedonale è quasi sempre pieno, ma se arrivi di prima mattina potrai lasciare qui la tua auto al costo di € 1,80 all’ora. Se invece non ti spaventa camminare un po’ ed anzi ne approfitti per goderti al massimo il posto, allora ti consiglio il parcheggio gratuito Vipiteno in via Statale n.12, nella zona nord.

I mercatini di Natale a Vipiteno

Natale a Vipiteno

Ma passiamo ora alla parte più importante. Come anticipato, qui vanno in scena i Weihnachtsmark Sterzing proprio ai piedi della Torre delle Dodici. 34 casette di legno dove troverai davvero di tutto: prodotti artigianali, cibo tipico, biscotti natalizi. Hai tempo fino al 6 gennaio per visitarli e li trovi aperti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Attenzione, però, perché il giorno di Natale sono chiusi, mentre la chiusura è anticipata alle ore 17.00 il 31 dicembre. Il tema di quest’anno sono Le Campane di Natale. D’altronde la peculiarità del borgo è quella di essere invaso dal suono delle campane. Ti aspetterà molto divertimento non solo per gli adulti, ma anche per i bambini con una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Natale a Vipiteno

Cosa vedere a Vipiteno?

Ovviamente, una volta che si è a Vipiteno e ci si gode al massimo i Mercatini di Natale, c’è anche spazio per una visita del borgo visto che ne vale davvero la pena e non richiede molto tempo. Il simbolo, ovviamente, è la Torre delle Dodici: alta 46 metri e costruita tra il 1468 ed il 1472 serve per separare la città vecchia da quella nuova. Ti consiglio di perderti tra le viuzze del suo centro storico dove sorgono dei meravigliosi palazzi come Casa Flamm. Spazio anche al Municipio, costruito tra il 1468 ed il 1473, e che al suo interno nasconde la Sala del Consiglio, considerata tra le più belle sale di tutto il Tirolo. Infine, prima di lasciare Vipiteno fermati alla Chiesa di Nostra Signora della Palude: nella zona sud, infatti, si trova questa costruzione che risale al periodo tardogotico ed al suo interno conserva un aspetto barocco.

La Chiesa di Nostra Signora della Palude

Curiosità su Vipiteno

Se c’è una cosa che mi piace fare quando visito un posto è informarmi sulle sue curiosità perché sono queste a rendere unica la visita. Ed ovviamente l’ho fatto anche per Vipiteno, vediamo se conoscevi già queste curiosità sul borgo del Sud Tirolo.



Come mai la Torre delle Dodici ha questo nome? È presto detto: a “causa” dei 12 rintocchi che, giorno dopo giorno, annunciavano il mezzogiorno, ovvero la pausa pranzo dei lavoratori.

Vipiteno è conosciuta in tutto il mondo per i suoi yogurt ed il suo burro.

Se sei in zona il 5 dicembre non perderti la sfilata dei Krampus dove vedrai le persone andare in giro travestite da diavoli in occasione della festa di San Nicolò.

E tu sei mai stato a Vipiteno? L’hai mai considerata come una meta per il periodo natalizio? Ti aspettiamo nei commenti!