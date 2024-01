“Whatever” è il nuovo brano di Kygo e Ava Max disponibile in streaming e download digitale a partire da oggi venerdì 19 gennaio 2024.

Kygo è un produttore discografico e DJ norvegese che vanta all’attivo tre album in studio, un EP e più di dieci singoli e venticinque video musicali. Ava Max è invece lo pseudonimo di Amanda Ava Koci ed è una nota cantautrice statunitense.

Ha iniziato a riscuotere successo con il singolo “Sweet but Psycho”, pubblicato nel 2018, che si è inserito tra i primi posti delle classifiche di diversi paesi. Ad esso hanno fatto seguito i singoli “So Am I”, “Salt” e “Kings & Queens”, i quali hanno anticipato il suo album di debutto “Heaven & Hell”, pubblicato a settembre 2020, che ha raggiunto la 27ª posizione della Billboard 200 e la seconda posizione della classifica britannica.

Il significato di “Whatever” di Kygo e Ava Max

La canzone si apre con l’ammissione di uno spazio nel cuore legato al dolore di una storia che è finita. Le sensazioni sono molteplici e ogni volta che sente il suo nome o sa che è nei paraggi, sente una stretta allo stomaco.

Il ritornello del brano invece è una vera e propria reinvenzione del singolo inglese di Shakira del 2001 “Whenever, Wherever” completo del tipico timbro house tropicale di Kygo.

La traduzione di “Whatever” di Kygo e Ava Max

C’è uno spazio nel mio cuore

Quando tutto crolla

Ogni volta che sento il tuo nome in pubblico

C’è un posto dove vado

Ogni volta che sei in città

Ci sono solo io e i miei nodi allo stomaco

Ed è vero

Non è stato facile

Superare la relazione con te

Ma era proprio quello che dovevo fare

Comunque, in ogni caso

Non siamo mai stati bene insieme

Io sarò qui e tu resterai lì

La verità è che non mi è mai importato

Comunque, in ogni caso

Due anni, non sono l’eternità

Io sarò qui e tu resterai lì

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Comunque comunque

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Comunque comunque

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Comunque comunque

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Comunque comunque

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Non importa, non importa

Mi sento come se non fossi mai stato mio

Vado a perdermi tra le braccia di uno sconosciuto

E sì, fa schifo, a volte in amore

Fai del tuo meglio ma non funziona

E non importa in ogni caso, oh sì

Comunque, in ogni caso

Non siamo mai stati bene insieme

Io sarò qui e tu resterai lì

La verità è che non mi è mai importato

Comunque, in ogni caso

Due anni, non sono l’eternità

Io sarò qui e tu resterai lì

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Oh-ooh-oh-oh, oh-oh, ooh-oh (Non vedrai il mio pianto, senza lacrime)

Oh-ooh-oh-oh, oh-oh, ooh-oh (qualunque cosa, qualunque cosa)

Oh-ooh-oh-oh, oh-oh, ooh-oh (Non vedrai il mio pianto, senza lacrime)

Comunque comunque

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Comunque comunque

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

Comunque, in ogni caso

Non siamo mai stati bene insieme

Io sarò qui e tu resterai lì

La verità è che non mi è mai importato

Comunque, in ogni caso

Due anni, non sono l’eternità

Io sarò qui e tu resterai lì

Non mi vedrai piangere, nessuna lacrima

