Ava Max pubblica il nuovo singolo dal titolo “Weapons”, disponibile sulle principali piattaforme musicali da Giovedì 10 Novembre 2022.

Ava Max, nota al grande pubblico in particolare per le sue hit “Sweet but Psycho” e “So am I”, inserirà la canzone “Weapons” all’interno del prossimo album “Diamonds & Dancefloors”, il secondo registrato in studio dalla cantante statunitense.

“Weapons” infatti è la terza canzone ad essere pubblicata in singolo, dopo “Maybe You’re the Problem” rilasciato in data 28 Aprile 2022, e “Million Dollar Baby” del 1° Settembre 2022. Il video musicale del brano è diretto da Joseph Kahn.

L’album è previsto in uscita il prossimo 27 Gennaio e sarà distribuito dall’etichetta discografica Atlantic Records. “Weapons” sarà la sesta traccia dell’album, che in tutto conterà 14 brani.

L’uscita dell’album era prevista inizialmente per il 14 Ottobre 2022, ma la data di uscita è stata posticipata al 27 Gennaio 2023 a causa della divulgazione dell’album senza il consenso della cantante. La stessa Ava Max era rimasta particolarmente provata e sconvolta dalla diffusione anzitempo e senza permesso delle hits.

Il significato di “Weapons” di Ava Max

Ava Max in questo nuovo brano affronta i temi dell’odio online e dell’essere una celebrità sotto i riflettori, imparando a superarlo e dando una lezione di vita a tutti.

La giovane artista sfoggia tutta la sua incrollabile fiducia in se stessa già nella frase di apertura, “smettila di usare le tue parole come armi”: un inizio forte che determina un tono incalzante sulle note di un ritmo coinvolgente.

Nel testo, la cantante in un primo momento riconosce la sua fallibilità e vulnerabilità umana ma poi si rende conto che in realtà è invincibile: il messaggio è portato dalla metafora di avere un giubbotto antiproiettile sotto il vestito a protezione di un grande cuore come bersaglio.

Il ritornello pare essere indirizzato direttamente ad alcuni suoi detrattori: in questa parte del brano viene ripetuta con forza l’intimazione a non usare più le parole come armi. Ciò infatti sarà inutile perché la cantante non verrà scalfita da alcun commento negativo.

La traduzione di “Weapons” di Ava Max

Basta! Usare le parole come armi

Giuro che questa città è un campo di battaglia

Può farti sentire forte e vulnerabile

Questi cuori vuoti sono fatti di acciaio

Ma sotto sotto non sono invincibili

Non siamo altro che polvere di stelle e molecole

Che cercano di trovare la luce nelle stanze più buie

Quindi non importa quello che mi dici, oh io

Ho un giubbotto antiproiettile sotto il vestito

Ho le valigie sotto il letto

I cuori più grandi sono i bersagli più grandi

È il più difficile, quindi

Fermatevi! Usare le parole come armi

Non mi abbatteranno mai

Fermatevi! È ora che impariate una lezione

Il mio amore ti sommergerà

Vuoi combattere, vuoi ballare?

Perché stasera potrebbe essere l’unica occasione, quindi…

Fermati! Usare le parole come armi

(Whoa-oh-oh-oh-oh)

Non vedete il sangue, non vedete le lacrime

Assaggiate solo quello che ho messo sui miei piedi

Vedete il fumo prima che si schiarisca

Quindi lascia che ti mostri cosa c’è sotto

Ho un giubbotto antiproiettile sotto il vestito

Borse piene sotto il mio letto

I cuori più grandi sono i bersagli più grandi

È il più difficile, quindi

Fermatevi! Usare le parole come armi

Non mi abbatteranno mai

È ora che impariate una lezione.

Il mio amore ti sommergerà

Vuoi combattere, vuoi ballare?

Perché stasera potrebbe essere l’unica occasione, quindi…

Fermatevi! Usare le parole come armi

(Whoa-oh-oh-oh-oh)

Abbattetemi, abbattetemi, baby, baby

Un altro giro, un altro giro, baby, baby

Abbattetemi, abbattetemi, baby, baby

Un’altra volta per l’inferno

Fermati! Usare le parole come armi

Non mi abbatteranno mai (Shoot me down)

Basta! È ora che impariate una lezione

Il mio amore ti sommergerà

Vuoi combattere, vuoi ballare? (Oh-oh, ooh)

Perché stasera potrebbe essere l’unica possibilità, quindi…

Smettetela! Usare le parole come armi

(Whoa-oh-oh-oh-oh)

E tu, cosa ne pensi di “Weapons” di Ava Max? Lascia un commento!