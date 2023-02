In uscita lo scorso 14 febbraio 2023, “When I get there” è il nuovo singolo di Pink, anticipazione del suo nuovo album “Trustfall“, la cui uscita è ormai imminente.

Il testo si deve alla collaborazione tra David Hodges ed Amy Wadge, ed è stato accolto con commozione dalla cantante, aiutandola ad affrontare ed elaborare l’intenso dolore per la perdita del padre Jim Moore, avvenuta durante l’agosto del 2021 a causa di un cancro.

Significato di “When I get there”

Questa canzone si presenta come una struggente ma allo stesso tempo delicata lettera d’amore dedicata a qualcuno che ormai non c’è più, il cui ricordo però ancora vive, e rifulge più che mai negli oggetti e nei momenti della vita quotidiana che con lui sono stati condivisi nei tempi che furono e che mai potranno essere dimenticati o cancellati, nemmeno dalla morte.

Oltre a ciò, in “When I get there” la cantante si domanda se esiste davvero un aldilà che conservi e custodisca l’essenza più pura del proprio caro, ed esprime anche il desiderio di ritrovarsi, un giorno, altrove.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Penso a te quando pensavo all’eternità

Sento una barzelletta e so che tu l’avresti raccontata meglio

Ti penso d’improvviso mentre guardo un film che so non ti piacerebbe

Dicesti di non essere mai stato un tipo esitante

Eri il sempre il primo della fila, quindi perché dovrebbe essere diverso, in Paradiso?

Ma ho un paio di domande

[Ritornello]

C’è un bar lassù dove hai la tua sedia preferita?

Dove ti siedi con gli amici e parli del tempo?

C’è un posto dove vai a guardarе il tramonto?

E, oh, c’è una canzone che non vedi l’ora di condividere?

Sì, so che me ne parlerai quando sarò lì



[Verso 2]

Pensi a me? Vorresti che ci vada più piano?

Ci sono cose che hai visto che ti fanno sentire come fossi a casa?

Sei lassù ad arrampicarti sugli alberi, e a cantare nuove canzoni?

Spero sia così, so che è così

[Ritornello]

C’è un bar lassù dove hai la tua sedia preferita?

Dove ti siedi con gli amici e parli del tempo?

C’è un posto dove vai a guardare il tramonto?

E, oh, c’è una canzone che non vedi l’ora di condividere?

Sì, so che me ne parlerai quando sarò lì



[Ponte]

Mi riserverai un posto con tutte quelle perle di saggezza?

Sì, sbaglierò e mi guarderai vivere con i miei errori

Finché non avrò finito, finché non sarò con te

[Ritornello]

C’è un bar lassù dove hai la tua sedia preferita?

Dove siedi con gli amici e parli, parli del tempo?

C’è un posto dove vai a guardare il tramonto?

E, oh, c’è una canzone che non vedi l’ora di condividere?

Sì, so che (so che) me ne parlerai quando sarò lì, sì

Penso a te quando pensavo all’eternità.

–

