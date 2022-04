Wicked, adattamento dell’omonimo musical di Broadway, diventerà finalmente un film. Dopo quasi vent’anni di attesa Universal Pictures ha infatti annunciato che la trasposizione del musical sarà divisa in due film, la prima parte uscirà il 25 dicembre 2024 e la seconda il 25 dicembre 2025.

L’annuncio è arrivato dal regista del film, Jon M. Chu che ha scritto su Twitter che mentre la troupe si preparava per la produzione è diventato sempre più chiaro che sarebbe stato impossibile trasformare la storia di Wicked in un unico film senza danneggiarlo seriamente e per questo il film sarà diviso in due parti.

Chu, infine ha detto che terrà aggiornati i fan durante le prove, le riprese e il montaggio del film, per seguire al meglio tutti i momenti della lavorazione.

Per ora, le uniche attrici annunciate all’interno del cast sono Cynthia Erivo, conosciuta per “7 sconosciuti a El Royale”, “Harriet” e “Genius” e la pop star Ariana Grande, apparsa sullo schermo in “Scream Queens”, “Zoolander 2” e “Don’t Look Up” che interpreteranno rispettivamente Elphaba e Glinda.

Lo show musicale di Wicked ha visto un tour nazionale e molteplici produzioni globali che lo hanno reso uno degli spettacoli teatrali di maggior successo è infatti stato visto da oltre 60 milioni di persone in tutto il mondo. Anche la sua produzione è stata acclamata, ha vinto oltre 100 premi internazionali, tra cui il Grammy Award e tre Tony Awards.

La trama del nuovo film “Wicked”

La storia ruota attorno all’amicizia tra due streghe, Elphaba, soprannominata ingiustamente Malvagia Strega dell’Ovest, che è in realtà una donna rivoluzionaria e anticonformista con la pelle verde che sfida lo strapotere del Mago di Oz, imbroglione dalle mire imperialiste e Glinda che è invece la Strega Buona del Nord, amica di Elphaba dai tempi dell’università di Shiz.

Wicked è tratto dall’omonimo musical di Winnie Holzman, basato a sua volta sul romanzo “Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta” di Gregory Maguire, una sorta di rivisitazione de “Il Mago di Oz” visto però, dalla prospettiva delle streghe.

La sceneggiatura è opera dello stesso Holzman e di Stephen Schwartz, il compositore e librettista dell’opera.

Il film, rispetto al musical teatrale includerà quattro nuove canzoni, tre dell quali scritte appositamente per questa trasposizione e una che fu scartata per l’opera originale.

E tu, che ne pensi del film musicale di Wicked? Lascia un commento!