Da domenica sera non si parla d’altro in tutto il mondo, ovvero del pugno che Will Smith ha tirato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar in seguito ad una battuta poco felice nei confronti di Jada Pinkett Smith, la moglie dell’attore. Un gesto che non è piaciuto a nessuno, certo in molti condividono il suo voler difendere la moglie, ma condannano comunque la violenza che non è mai la soluzione migliore, soprattutto se si è un personaggio pubblico e si è in diretta mondiale.

L’Academy ha subito condannato il gesto affermando che loro seguono linee guida rigorose nel loro codice di condotta. Per questo motivo si era temuto che il primo premio Oscar vinto da Will Smith (come migliore attore protagonista per il film King Richard – Una famiglia vincente) potesse venirgli tolto. L’attore si era scusato durante il discorso post vittoria dell’Oscar con i suoi colleghi, ma non erano arrivate le scuse dirette a Chris Rock almeno fino ad oggi quando Will Smith ha pubblicato un lungo post sul proprio profilo Instagram dove si è dimostrato pentito. Queste le sue parole:

“Ho esagerato, vorrei scusarmi con te ed anche con l’Academy. La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del mio lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo da sopportare ed ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e di gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso”.

Will Smith tira un pugno a Chris Rock durante gli Oscar

Parole che sono state apprezzate dal suo pubblico e si spera anche dall’Academy in modo tale che Will Smith possa continuare ad avere il suo premio Oscar e partecipare a future serate. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere ed il pugno che Smith ha tirato a Chris Rock sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha portato conseguenze positive per il comico. È sufficiente pensare che la vendita dei biglietti dei suoi prossimi spettacoli è aumentata in maniera esponenziale. A rivelarlo è stato il sito TickPick, specializzato nella rivendita, che ha affermato che nell’arco di una notte hanno venduto più biglietti per i suoi show di quanto abbiano fatto in un mese intero. Sono aumentati, però, di quasi l’ 800% anche i prezzi dei singoli biglietti passando da 46 dollari a 411 per quanto riguarda i posti più economici.

