Lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock è un gesto che l’attore statunitense sta pagando caro. Dopo la decisione di Will Smith, di lasciare l’Academy, sono arrivate le prime indiscrezioni sugli effetti che questo gesto potrà avere sui progetti che vedono impegnato l’attore.

I nomi più importanti del settore dello streaming e dell’intrattenimento sono intenzionati a sospendere o a interrompere la collaborazione con Will Smith. Per ora si parla di Netflix e Apple Tv, con un accenno anche alla Sony.

Smith, che si è dimesso la scorsa settimana dall’Academy, è pronto ad accettare ulteriori conseguenze. Quanto successo durante la cerimonia degli Oscar 2022 è sotto esame da parte del Board dei Governatori che potrebbe pronunciarsi già nella prossima riunione del 18 Aprile.

L’attore, ha fatto mea culpa, che però non lo ha salvato dalle polemiche che lo hanno travolto nei giorni seguenti e ora rischiano di compromettere seriamente la sua carriera.

La scelta di Netflix e Apple TV di bloccare i prossimi lavori con Will Smith

Dopo le recenti vicende che riguardano Will Smith, Netflix sta frenando sul prossimo film d’azione “Fast and Loose”, in cui Smith avrebbe dovuto essere il protagonista.

Un altro progetto importante per Smith, in uscita nei prossimi mesi, è il dramma sulla schiavitù “Emancipation” che Apple TV ha comprato per 120 milioni. Nel film, Smith veste i panni di uno schiavo fuggito in Louisiana. La pellicola avrebbe fatto dell’attore un potenziale candidato per gli Oscar 2023.

Il film è già stato prodotto e sarebbe dovuto uscire quest’anno, ma Apple non ha ancora rilasciato una data ufficiale per la premiere e ha rifiutato di commentare i recenti avvenimenti.

Anche la casa di produzione Sony ha fermato lo sviluppo, già in fase avanzata prima degli Oscar, di “Bad Boys 4”, in attesa di sapere come si svilupperà la vicenda che riguarda Smith.

Oltre ad aver rallentato o cancellato le pellicole in cui doveva apparire l’attore, le maggiori piattaforme streaming sembrano prendere le distanze anche dall’ipotesi di produrre un film biografico su Will Smith basato sulla sua popolare autobiografia.

Netflix e Apple TV erano interessate ad acquisire i diritti, ma ora hanno ritirato le loro offerte.

E tu cosa ne pensi delle conseguenze del gesto di Will Smith? Lascia un commento per dire la tua!