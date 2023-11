Le vacanze invernali sono ormai prossime, e a celebrarle in musica ci pensa anticipatamente Zara Larsson con un nuovo EP a tema festivo: si intitola “Honor the light“, è formato da un totale di 6 tracce e verrà rilasciato il prossimo Primo Dicembre.

Questo lavoro funge da anticipazione del nuovo album dell’artista, “Venus“, che invece vedrà la luce il 9 febbraio del prossimo anno.

Ma, precisamente, di cosa parliamo in questo articolo? Di un brano che fa parte del sopracitato “Honor the light” e che è disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme di streaming musicale a partire da ieri, 24 novembre 2023.

Si chiama “Memory lane” e qui di seguito andremo ad analizzarne il significato del testo.

Significato di “Memory lane”

Come si intende dal titolo, questa canzone rappresenta una camminata lungo il viale dei ricordi della propria vita, quello che ognuno di noi, nel bene e nel male, ha percorso almeno una volta.

Passo dopo passo torna alla mente tutto ciò che ci si è lasciati dietro, i momenti in cui si è stati felici, gli individui che sono stati sempre al nostro fianco e quelli che invece abbiamo perso lungo la via.

La cantante fa proprio questo: ricorda il suo passato, rivivendo nel suo cuore la gioia e il dolore che ha provato nel corso degli anni e ripensando agli amici di un tempo che “hanno preso strade diverse“, e a cui lei augura sentitamente ogni bene.

C’è gratitudine, poi, nelle sue parole. Non tanto nei confronti degli altri, però, bensì di lei in persona: “ringrazio me stessa per ciò che sono diventata“.