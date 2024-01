Il 2024 inizia alla grandissima per Zara Larsson, cantante svedese classe 1997, dal momento che il prossimo 9 febbraio uscirà il suo quarto album in studio: si intitola “Venus” e segue di solo un anno “Honor the light“.

Un progetto, questo, in cui l’artista crede molto e che, per presentarlo e promuoverlo, partirà con un tour in Europa e nel Regno Unito chiamato proprio “Venus tour“.

Dell’album sono stati pubblicati in anteprima già tre brani, tutti l’anno scorso: “Can’t tame her” il 26 gennaio, “End of time” il 19 maggio ed “On my love“, il 15 settembre.

Proprio oggi, venerdì 19 gennaio 2024, è invece stato rilasciato il quarto singolo del disco, che porta il nome “You love who you love“.

Curiosi di scoprire di cosa parla? Andiamo allora ad analizzarne il significato del testo qui di seguito.

Significato di “You love who you love”

A quanti di noi è capitato l’arduo compito di mettere in guardia una persona cara da una relazione non giusta per lei? Questo è proprio ciò che fa la Larsson nella canzone: cerca di aprire gli occhi ad un’amica, terribilmente infatuata di un ragazzo che tuttavia “dietro le quinte è qualcun altro“.

La cantante invita pertanto l’altra a lasciarlo perdere, ad usare il buon senso, ad accorgersi di quanto quello sia un amore tossico, dannoso e pericoloso, in grado solo di affossarla.

Nonostante questi accorati avvertimenti, però, l’amica non vuole prestare ascolto, nascondendosi dietro la frase “ami chi ami“, quasi a volersi discolpare della sua stessa ingenuità.