Gli AC/DC pubblicano il video ufficiale di “Witch’s Spell”, un brano estratto dall’ultimo imperdibile album “Power Up”.

In occasione del RDS-Record Store Day 2021 di venerdì scorso è uscito anche il Picture Disc 12” Limited Edition di “Witch’S Spell” e “Through the Mists of Time”.

Il brano racconta di una storia favolistica in cui si descrivono le azioni magiche di una strega e le sue capacità attrattive nei confronti degli esseri umani. Un mando esoterico dove il protagonista dice di poter raccontare una storia diversa dopo aver subito l’incantesimo di questa strega, come se il suo intervento fosse stato decisivo per rivelargli la verità.

La band, insieme al direttore creativo Josh Cheuse, ha dato vita a uno straordinario video del brano, diretto e animato da Wolf & Crow, che utilizza le immagini live filmate da Clemens Habicht.

Nel 2020 gli AC/DC si sono riuniti con il produttore Brendan O’Brien, che aveva lavorato con loro a “Black Ice” nel 2008 e a “Rock Or Bust” nel 2014. Pronti ad affrontare il nuovo decennio, gli AC/DC hanno racchiuso nel nuovo disco 12 tracce che mantengono orgogliosamente il loro sound caratteristico che li ha contraddistinti in tutto il mondo.

Gli AC/DC sono una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 71,5 milioni sono negli USA. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003. Nel 2010 hanno vinto il loro primo GRAMMY® Award nella categoria “Best Hard Rock Performance” con “War Machine”.

Traduzione di “Witch’s Spell”

(Strofa 1)

Lascia che ti dica la tua fortuna

Potrebbe essere sinistro

O forse no

Come un leopardo

Non può cambiare le sue macchie

(Pre-Ritornello)

Cavalca un raggio di luna

Guarda la luce delle stelle

La mia fiamma nel cielo notturno

Guarda il volo della strega



(Ritornello)

Preso nell’incantesimo di una strega

Ho una storia da raccontare

Preso nell’incantesimo di una strega

Ho una storia da raccontare

Preso nell’incantesimo di una strega

(Strofa 2)

Downtown [?]

A chi piace caldo

Come uno [?]

Chi prende un bel po’

(E questo è molto)

(Pre-Ritornello)

Cavalcare un raggio di luna

Guarda la luce delle stelle

La mia fiamma nel cielo notturno

Guarda il volo della strega

(Ritornello)

Preso nell’incantesimo di una strega

Ho una storia da raccontare

Preso nell’incantesimo di una strega

Ho una storia da raccontare

Preso nell’incantesimo di una strega

(Ponte)

Sta arrivando tutto a te

Ti sta passando tutto

Mi immergo nella luce

L’incantesimo è giusto

(Ritornello)

Preso nell’incantesimo di una strega

Ho una storia da raccontare

Preso nell’incantesimo di una strega

Ho una storia da raccontare

Preso nell’incantesimo di una strega

Sfere di cristallo e un almanacco

Ti porterà all’inferno e tornerà indietro

Ho pozioni, bastone di olio di serpente

Ha più fascino dell’incantesimo di una strega