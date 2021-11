Salmo ha lanciato il suo nuovo singolo dal titolo Aldo Ritmo, che fa parte del suo nuovo album Flop (pubblicato il 1 ottobre e già certificato disco di platino).

Il video musicale di Aldo Ritmo e la cover

Dopo aver lanciato il singolo Kumite, il 37enne rapper e produttore discografico sardo Maurizio Pisciottu si scatena e balla senza sosta sullo sfondo di scenari metropolitani oltre che spaziali nel video musicale di Aldo Ritmo, dove si trova a essere l’unico personaggio di questo “ritmo primordiale”. Frutto di un intero anno di lavoro, tutte le immagini girate sono state realizzate in full CGI con ambientazioni e protagonisti progettati grazie alla tecnologia 3D. Il video è prodotto da Lebonski 360° e co-prodotto da REEF Studios, diretto da Andrea Folino che ha curato anche la direzione artistica insieme ad Alessandro Fele e Pietro Daood.

L’avatar di Salmo è stato ricreato, partendo da una scansione della sua immagine, con i movimenti che sono stati registrati con la tecnica del motion capture.

Il testo del brano musicale

Ritmo.

Oggi primo giorno di una nuova vita

Cancello tutti i nomi dalla mia rubrica

Se penso di fuggire, sono già alla guida

Ci sarà un posto dove l’uomo non è un parassita

Le mie paranoie bucano il soffitto

La paura in casa tipo sub-affitto

Il cuore batte il tempo, forse l’ho capito

Nella vita basta avere solo un po’ di ritmo

Nella testa quello che mi serve

Nelle tasche ciò di cui ho bisogno

Agli occhi del Signore nudo come un verme

Puoi levarmi questo infame di torno

Ti accoltello se mi guardi dentro

Forse volevi un idolo perfetto

Non mi fido neanche di me stеsso

Se chiudo gli occhi, io non credo di essеre protetto

Non cambiare

Infatti sono sempre uguale

Sono cambiati gli altri, tutto normale

Ho fatto selezione naturale, schifo

Gli schiaffi mi hanno reso un tipo schivo

Per chi non sa ascoltare c’è un motivo

Se lo scrivo, l’hai capito,

Nella vita, fra’, ci vuole ritmo

Ritmo.

Non importa, anche se hai la luna storta

Fra’, noi siamo messi peggio

Non siamo più quelli di una volta

Mi hai convinto che se l’orologio è finto

Ma sai, non è questione di tempo

Na na na na

Ritmo

Vai.

Tutti hanno un parente alcolizzato

Nella mia famiglia sono io l’alcolizzato

Non ho genitori criminali come i vostri

Magari sono astemi, ma ca*ano figli mostri

Sei forte quando sei nel branco

Da solo resti muto, sei la D di Django,

Non fare il Rambo

Se preghi per la pioggia, metti in conto il fango

Sono cresciuto in giro per le strade

Ho un amico che è finito sul Trono di Spade

A quest’ora era un killer seriale

Tu col rap hai fatto scuola ma quella serale

La tua street credibility non mi ha colpito

Hai messo le mutande sopra il vestito

Conosco un tipo con il tempo diventato ricco

Piacere mio, Aldo Ritmo,

Ritmo.

Non importa, anche se hai la luna storta

Fra’, noi siamo messi peggio

Non siamo più quelli di una volta

Mi hai convinto che se l’orologio è finto

Ma, sai, non è questione di tempo

Na na na na

Fra’, ci vuole ritmo

Ritmo.