Quando la pandemia ha iniziato a imperversare in tutto il mondo l’anno scorso, è stato naturale apprezzare i film che ci hanno permesso di viaggiare oltre ai nostri confini. “Beckett” di Netflix, nonostante sia stato girato prima del COVID, segue film del calibro di “Old” di M. Night Shyamalan e “The White Lotus” di HBO, e ci inoltra un altro promemoria che la vacanza è in realtà un incubo totale che ci ucciderà molto più velocemente del coronavirus.

In un certo verso, “Beckett” potrebbe anche essere il film più spaventoso del lotto, poiché questo thriller paranoico del pupillo di Luca Guadagnino, Ferdinando Cito Filomarino, si svolge con una logica onirica che pare fin troppo reale e, quando un film sembra basarsi su fatti reali, ci fa balzare dalla sedia quando lo vediamo.

La trama di Beckett

La storia è semplice: una coppia di turisti americani di nome Beckett (John David Washington) e April (Alicia Vikander di Tomb Raider) decidono di modificare il loro itinerario e abbandonare Atene per una gita in campagna perché la capitale greca è sconvolta dalle proteste per via delle ultime misure di austerità del governo. Mentre guidano verso una remota locanda dopo una lunga giornata trascorsa a vagare tra antiche rovine e scambiare delle battute inquietanti pensano: “non dovremmo essere qui”, dice April senza una ragione apparente. “Voglio dire, nessuno sa dove siamo, e siamo solo noi due. Figure in un paesaggio”. Beckett poi complica le cose e si addormenta al volante e fa volare la loro auto verso una scarpata. Capotandosi, l’auto si scaglia sui muri di un’abitazione di campagna, abbattendoli. April muore sul colpo. Beckett chiede aiuto a due persone che stanno in casa ma queste scappano. Quando Beckett, pieno di sensi di colpa, torna sul luogo dell’incidente dopo aver mentito sulle cause dello stesso alle autorità locali e ai genitori di April, la polizia inizia a sparargli. Non perché scambiano Beckett per qualcun altro, ma piuttosto perché sanno esattamente chi è e cosa sa. Anche se il nostro eroe potrebbe essere convinto di essere bloccato su un thriller sbagliato, i proiettili che sfrecciano vicino a lui – e talvolta lo beccano – sembrano sparati con convinzione.

Ogni macchina che prende o treno su cui si intrufola si dirige verso il male. Ogni paese non è troppo tranquillo e, quando un paesano lo aiuta, scatena il disastro. Ogni civile a cui chiede aiuto finisce morto, incluso il povero apicoltore che gli presta il cellulare. Non c’è via di fuga per Beckett.

Beckett si perde in luoghi della Grecia belli ma inquietanti (es: la gola di Vikos, le montagne di Tsepelovo, l’ambasciata Americana).

Il direttore della fotografia di “Suspiria” Sayombhu Mukdeeprom e il responsabile della colonna sonora Ryuichi Sakamoto sono molto bravi a dare all’ambientazione quel tocco minaccioso che ogni thriller vorrebbe avere.

Mai fidarsi di un uomo vestito bene…

Quando il film passa alla modalità thriller, Filomarino fa un lavoro impressionante nel mettere giù sequenze d’azione molto credibili. Incentrare un film come questo su un cosiddetto “uomo qualunque” non è stata una scelta errata. Beckett è solo un ragazzo semplice e i suoi tentativi credibili e scoordinati di rimanere in vita rendono il film molto più coinvolgente. Combatte come qualcuno che probabilmente non ha mai litigato in vita sua, almeno non per molti anni – è disordinato e in preda al panico – e questo fatto rende pericolosa ogni situazione.