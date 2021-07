Bridgerton è una delle serie televisive più amate dal pubblico. Il suo debutto su Netflix, nel dicembre 2020, è stato accolto con entusiasmo tanto che è diventata una delle serie tv più viste ed amate dai telespettatori di tutto il mondo.

La seconda stagione di Bridgerton è in arrivo entro la fine dell’anno, ma ben altri due capitoli sono già pronti per diventare realtà. Bridgerton ha ricevuto ben 12 candidature ai premi Emmy Awards, ovvero gli Oscar della tv. La seconda stagione sappiamo che vedrà come protagonista Anthony Bridgerton con la sorella Daphne che, invece, resterà in secondo piano. Chris Van Dusen, il creatore della serie, non ha dubbi sul fatto che sarà un capitolo avvincente, pronto a tenere il pubblico con il fiato sospeso:

“È tutto molto, molto eccitante e quindi non posso rivelare dettagli specifici perché non voglio rovinare la sorpresa. Ma come sapete, nella seconda stagione, seguiremo il viaggio di Anthony Bridgerton. E penso che faremo alcune cose davvero interessanti in questa stagione, per quanto riguarda Daphne e Anthony. E vediamo letteralmente Daphne passare il testimone ad Anthony. E penso che gli spettatori avranno una vera sorpresa quando vedranno cosa ha combinato Anthony”.

Daphne e Simon di Bridgerton sul set

Anthony Bridgerton sarà sicuramente alla ricerca della sua anima gemella poiché, finalmente, si è deciso a cercare una donna con cui condividere il resto della sua vita. L’attore Jonathan Bailey, inoltre, assicura che vi sarà un cambiamento importante nel suo personaggio ed ora i telespettatori sono più che curiosi che mai. Come se non bastasse, tra le 12 candidature ai premi Emmy Awards c’è anche quella come migliore attore protagonista per Regé-Jean Page, colui che interpreta Simon, il duca di Hastings. Come sappiamo, non ritroveremo Simon nel secondo capitolo di Bridgerton nonostante, più volte, si sia sperato in un suo ritorno con Netflix disposto a fargli cambiare idea con un cachet da capogiro, ma l’attore ormai è orientato sulla sua carriera e vuole andare oltre, senza restare ancorato ad un ruolo preciso. Tuttavia, Chris Van Dusen ha voluto chiamarlo per congratularsi con lui ed, a tal proposito, afferma che:

“È stato un tale privilegio lavorare con lui ed è il duca di Bridgerton. È il nostro Duca e sarà sempre il nostro Duca. E so che sta per continuare ad affascinare il mondo in modi davvero sorprendenti. Quindi, non potrei essere più felice per lui”.

Non ci resta altro che aspettare ancora qualche mese e vedere in che modo il Duca di Hastings sarà presente: tramite flashback? Tramite ricordi? D’altronde la stessa Phoebe Dynevor, l’attrice che veste i panni di Daphne, ha rivelato che si parlerà molto di lui.

E tu hai seguito Bridgerton? Cosa ti aspetti da Anthony in questa seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!