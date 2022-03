Solo pochi giorni fa è uscita la seconda stagione di Bridgerton che, nel giro di pochissimo, è diventata l’ennesimo successo confermandoci, ancora una volta, che si tratta di una serie televisiva molto amata (qua trovi la nostra recensione).

Si pensava che il nuovo capitolo di Bridgerton non avrebbe ottenuto i risultati sperati visto che c’è stato l’addio del duca di Hastings e Daphne è stata relegata in secondo piano. Ed invece, la ricerca della donna della vita di Anthony (il fratello di Daphne) ha ottenuto un ottimo riscontro con il pubblico che si è immedesimato in questo tra emozioni e curiosità. Sappiamo che Bridgerton è già stata rinnovata per la terza e per la quarta stagione poiché, ovviamente, Netflix quando un titolo ha successo decide di puntarci senza problemi battendo il ferro quando è caldo. Lo scorso anno la piattaforma di streaming ha rivelato che ci sarebbe stato uno spin off dedicato alla regina Charlotte per raccontare le sue avventure di quando era una giovane aristocratica, prima di salire sul trono e cambiare vita. A distanza di quasi un anno, finalmente, arrivano le prime novità sulla miniserie prequel scritta da Shonda Rhimes.

Al momento, lo spin off non ha ancora un titolo, però è stato reso noto il cast completo. Nella serie tv, la Regina Charlotte è interpretata dall’attrice Golda Rosheuvel (già nota per aver preso parte a Lady MacBeth) e sarà anche lei a vestire i panni della protagonista della miniserie prequel. Anche Lady Agatha Danbury e Lady Violet Bridgerton saranno interpretate sempre da Adjoa Andoh e da Ruth Gemmell. Ma vi saranno anche delle new entry. Una tra tutte? Michelle Fairley (ovvero Catelyn Stark ne Il Trono di Spade) che interpreterà la principessa Augusta, ovvero una principessa vedova che vuole mantenere il potere della sua famiglia e che fa di tutto per assicurarsi che il figlio diventi il re di una Gran Bretagna all’avanguardia. Ovviamente essendo una versione prequel, è stato necessario trovare un volto anche per la regina Charlotte in età giovane che sarà interpretata da India Amarteifio (nota per Sex Education), mentre Corey Mylchreest sarà il giovane re Giorgio (bello, carismatico ed un po’ misterioso) ed Arsema Thomas sarà la giovane Agatha Danbury.

Nel frattempo, sull’onda del successo di Bridgerton 2, stanno arrivando anche le prime informazioni sulla trama dello spin off che dovrebbe raccontare la storia di come il matrimonio tra la regina Charlotte ed il re Giorgio segna l’inizio di una grande storia d’amore e non solo l’inizio di un cambiamento sociale. Shonda Rhimes ha annunciato l’avvio della produzione tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram e questo ci fa pensare e sperare che lo spin off sulla regina Charlotte arriverà su Netflix prima dell’uscita della terza stagione di Bridgerton.

E tu sei un fan di Bridgerton? Cosa ne pensi dell’idea di produrre uno spin off sulla regina Charlotte? Ti aspettiamo nei commenti!