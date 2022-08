Camila Cabello è una cantautrice di Cuba classe 1997. Shawn Mendes è un cantante canadese classe 1998. I due sono conosciuti a livello mondiale per il loro talento e la loro musica, ma hanno attirato maggiormente l’attenzione quando, nel 2019, sono diventati una coppia rendendo felici i loro fan.

Un’amicizia nata nel 2014 durante il concerto di Austin Mahone e che si è trasformata in qualcosa in più dopo anni facendo sognare tutti, nonostante Shawn fosse innamorato dell’amica già da tempo, fino allo scorso novembre quando, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio sui social con i due che hanno reso noto come la loro storia d’amore fosse giunta al capolinea sostenendo, però, che se la relazione finiva, non finiva il bene reciproco e che avrebbero continuato ad essere sempre migliori amici. I due hanno proseguito la loro vita di sempre, lontani dal gossip, tra la carriera (con Camila Cabello che ha appena pubblicato il singolo Mon Amour insieme a Stromae) e vari problemi (come Shawn Mendes che ha dovuto mettere in pausa il suo tour per prendersi cura della sua salute mentale). Da novembre ad oggi i due non hanno fatto parlare per la loro vita privata, solo rumors, ma nulla di ufficiale almeno fino ad oggi.

Oggi, infatti, stando al Daily Mail, è diventato ufficiale il fatto che Camila Cabello abbia girato pagina e sia riuscita ad andare oltre Shawn Mendes ritrovando finalmente la felicità anche in campo sentimentale. A fare breccia nel suo cuore è stato Austin Kevitch, un ragazzo di 31 anni e co-fondatore di Lox Club, un’applicazione di incontri per coloro che hanno standard ridicolosamente alti, così viene definita dai creatori. I due erano già stato visti insieme a Los Angeles lo scorso giugno ed ora sono stati avvistati nuovamente nella città californiana mano nella mano senza bisogno di nascondersi per poi proseguire il loro giro facendo una sosta in un bar dove Camila Cabello si è lasciata andare a tenere effusioni con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato. Ma come si sono conosciuti? È presto detto: a fare da Cupido è stato Nicholas Galitzine, ovvero colui che in Cinderella ha vestito i panni del principe Robert e che è grande amico di Austin Kevitch e collega di Camila Cabello.

E tu cosa ne pensi di questo nuovo amore di Camila Cabello? Oppure preferivi la coppia formata con Shawn Mendes? Ti aspettiamo nei commenti!