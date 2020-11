Diodato ha ufficialmente scelto il suo nuovo singolo: sarà il brano “Fino a farci scomparire”

Il suo album “Che vita meravigliosa” è arrivato con la sua partecipazione al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, che lo ha visto vincere con il brano “Fai rumore“. È ancora una volta da esso che Diodato trae il nuovo singolo: il brano “Fino a farci scomparire“.

Il testo racconta la storia di una relazione giunta al termine e che si trascina con sé tutti quei momenti che vengono vissuti con un’inevitabile consapevolezza. “È stato il silenzio che / Abbiamo sentito arrivare / Ad essere complice / Di ogni accadimento immorale” canta prima di affidarsi a una sottile speranza, quella di rivedersi insieme in un indefinito “altrove“. Solo il tempo, secondo lui, potrà dare un senso a tutto.

“Fino a farci scomparire” arriva dopo il singolo “Un’altra estate” e il grande successo del brano che lo ha visto vincere a Sanremo. Il 2020, nonostante tutto, ha portato delle grandi soddisfazioni al cantante che lo scorso 8 novembre è stato decretato il miglior artista italiano agli MTV EMA.

È stato inoltre premiato con il David di Donatello per la sua “Che vita meravigliosa” -traccia che dà il titolo all’album- come miglior canzone originale della colonna sonora de “La dea fortuna“, film di Ferzan Ozpetek.

Diodato – Fino a farci scomparire

Quest’estate, con il totale rispetto delle norme di sicurezza, è riuscita a realizzare anche alcuni concerti in giro per l’Italia e proprio oggi ha annunciato l’arrivo della docu-serie “Storie di un’altra estate“, che sarà rilasciata su Rai Play.

“Sarà una piccola raccolta di emozioni, riflessioni, frammenti di vissuto che abbiamo avuto modo di registrare durante il tour” -spiega Diodato- “La situazione da cui arrivavamo, quella speranzosa in cui ci siamo ritrovati e l’incredibile sequenza di concerti che mi portava ad attraversare luoghi che mi hanno segnato umanamente e artisticamente“.

Tutto questo si è trasformato in un racconto fatto di “tante voci” dichiara il cantante che ne annuncia l’uscita per il 29 novembre. Un modo per chiudere un anno difficile e particolare, che pero’ ha portato a Diodato anche molte soddisfazioni artistiche.

Testo di Fino a farci scomparire di Diodato

Sembrava evidente che

Non c’era più niente da fare

Ma tu amavi insistere

Col tuo accanimento morale

E perdevamo tutto anche la dignità

Dio mio, che male che fa

Pensare a quel giorno in cui

Ci siamo dovuti lasciare

Che quando hai pianto mentre te ne andavi via

Ti sei portata anche me

E ora lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

È stato il silenzio che

Abbiamo sentito arrivare

Ad essere complice

Di ogni accadimento immorale

Ci siamo tolti tutto anche la nostalgia

Dio mio, che pena che fa

Mischiarsi a un estraneo che

Vorrebbe sentirsi speciale

Ma quando eri in silenzio mentre andavi via

Ti sei portata anche me

E ora lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

E come vedi il mondo adesso

Ti sembra lo stesso

Come vedi quei due pazzi che si sono tolti tutto

Tutto, tutto, tutto

Ma non lo vedi con il tempo tutto sembra avere un senso?

Anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire