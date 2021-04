L’Era glaciale è uno dei film di animazione più amati dai grandi e dai piccini. Ha fatto il suo debutto nel 2002 ed ancora a oggi, a quasi venti anni di distanza, continua ad essere seguito ed apprezzato dai telespettatori che hanno amato anche i suoi seguiti: L’era glaciale 2 – Il disgelo (2006), L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009), L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012) e L’era glaciale – In rotta di collisione (2016).

Al momento, in produzione vi è L’Era glaciale 6, titolo originario The Ice Age Adventures of Buck Wild che, a differenza di quanto si possa pensare, non sarà un seguito, bensì un prequel prodotto dalla 20th Century Animation. La trama non è ancora stata resa nota, ma sicuramente troveremo gli storici personaggi e vedremo Buck reclutare Eddie e Crash per avere un aiuto nella sua nuova avventura dopo che sono tornati in Dinosaur World. La sceneggiatura sarà a cura di Ray DeLaurentis e William Schifrin.

L’Era glaciale 6 andrà in onda nel 2022 su Disney+

L’Era glaciale 6 è stata acquisita da parte di Disney +, la piattaforma che sta ottenendo sempre più successo e che ha raggiunto i 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi. D’altronde Bob Chapek, il CEO di Walt Disney, aveva affermato che il loro intento era quello di migliorarsi sempre di più e rendere felice il loro pubblico. Il film farà il suo debutto in streaming molto probabilmente nel 2022, ma non si sa ancora se contemporaneamente debutterà anche nelle sale cinematografiche (con una doppia uscita come il caso di Black Widow e di Cruella) o se lo troveremo solo sui piccoli schermi (come successo con Luca).

A voi piace L’Era glaciale? Siete abbonati a Disney +? Fatecelo sapere nei commenti!