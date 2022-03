Dua Lipa è una cantante di Londra classe 1995, di origini kosovare-albanesi. Molto amata nel panorama della musica mondiale: ha iniziato a farsi conoscere a soli 14 anni grazie ad alcune cover pubblicate sul suo canale Youtube fino a diventare un volto famoso ed amato.

All’attivo ha brani di successo come Break My Heart, Don’t Start Now, Be The One, One Kiss, Love Again, Physical per citarne alcuni fino al duetto con Elton John sulle note di Cold Heart. Tra i brani più famosi troviamo anche il singolo Levitating pubblicato nell’agosto 2020 come quinto estratto del suo secondo album in studio dal titolo Future Nostalgia. Una canzone che è piaciuta molto al suo pubblico. È sufficiente pensare che ha trascorso ben 68 settimane nella classifica delle 100 canzoni di Billboard ed è stata la canzone numero 1 delle Hot 100 del 2021, ma che tuttavia ha avuto diversi problemi. Il 1 marzo 2022, gli Artikal Sound System, gruppo musicale reggae, ha depositato presso la corte federale di Los Angeles una denuncia indirizzata agli autori del brano Levitating ed alla Warner Records accusandoli di plagio nei confronti di Live Your Life, loro brano uscito nel 2017 e che faceva parte dell’Ep Smoke and Mirrors. Il gruppo sostiene che Levitating non è stata creata in modo indipendente poiché Dua Lipa ed il suo team hanno avuto modo di accedere alla loro canzone in anteprima anche se, comunque, non viene rivelato dove e come la pop star ha potuto ascoltare il pezzo. Billboard rivela che la denuncia era molto breve e che veniva trattata la violazione del copyright: due tracce così simili che sembra essere davvero improbabile che Levitating sia stata creata in modo indipendente. Arrivati a questo punto, ovviamente, la band vuole la giusta ricompensa economica. Si tratta di accuse importanti nei confronti di Dua Lipa poiché la ragazza aveva dichiarato che il brano è stato il punto di inizio e che le ha permesso, poi, di dare vita all’album Future Nostalgia.

La cantante Dua Lipa

Come se non bastasse, non si tratta dell’unica accusa. Il 4 marzo, questa volta davanti la corte federale di Manhattan, Dua Lipa è stata accusata di plagio per la seconda volta sempre con la sua Levitating e questa volta da parte degli autori L. Russel Brown e Sandy Linzer che accusano la pop star di aver copiato la loro Wiggle and Giggle All Night pubblicata nel 1979 e Don Diablo pubblicata nel 1980 da Miguel Bosé. Il motivo? Affermano che la melodia di apertura di Levitating sia stata ricalcata su quella delle canzoni sopra citate. D’altronde non è un mistero il fatto che Dua Lipa, in alcune interviste, abbia ammesso di aver deliberatamente emulato le epoche precedenti e preso ispirazione dalle melodie del passato. Gli avvocati degli autori L. Russel Brown e Sandy Linzer affermano:

“Cercando un’ispirazione nostalgica, gli imputati hanno copiato la creazione dei querelanti senza accreditarli. La melodia iniziale, ripetuta diverse volte, è la parte più ascoltata e riconoscibile della canzone e gioca un ruolo cruciale nella sua popolarità”.

Al momento, né Dua Lipa né la Warner Music Group hanno replicato alle denunce arrivate in questi giorni. Nel frattempo, la pop star è al lavoro per un nuovo album che, però, teme non possa essere quello che i suoi fan vogliono, ma sente la necessità di andare avanti e creare qualcosa di eccitante. Nel frattempo, è la protagonista di un tour mondiale e si prepara per arrivare in Italia: il 25 ed il 26 maggio al Forum di Assago ed il 28 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

E tu cosa ne pensi di queste accuse di plagio? Ti lasciamo un video di una delle canzoni, ti aspettiamo nei commenti per sapere cosa ne pensi!