La bellezza è soggettiva dicono: eppure ci sono dei valori oggettivi che possono aiutarci a capre quali siano gli uomini più belli di quest’anno. Ebbene sì, grazie a ricerche scientifiche sempre più dettagliate in grado di comparare migliaia di persone e misurare i canoni di bellezza (come ad esempio le giuste proporzioni del viso) siamo in grado di dirvi con precisione chi siano gli uomini più belli del 2022.

Impossibile sceglierne solo uno, direte voi. Il 2022 è stato inoltre un anno ricco di sorprese e novità per tutti gli attori e personaggi famosi che vi stiamo per presentare: tenetevi pronti, preparate i pop-corn oppure dei biscotti e fatemi sapere se siete d’accordo. Manca qualcuno secondo voi nella lista?

Scrivetecelo nei commenti!

10 Jared Leto (Photo by Lia Toby/Getty Images) Un bell’anno per l’attore Jared Leto, che si è unito a quella che potremmo definire come “famiglia Marvel” (o meglio come in tanti di voi sanno, Universo) con il film Morbius, in cui ha interpretato una sorta di supereroe vampiro al fianco del talentuoso Matt Smith. Un film che ha ricevuto recensioni miste dalla critica ma nel quale possiamo ammirare tutta la bellezza del cantante dei Thirty Seconds to Mars.

9 Henry Cavill Un anno di sorprese per il nostro Henry Cavill che continua a fare – giustamente – strage di cuori. Proprio durante l’apice del suo successo ottenuto grazie al ruolo di Geralt di Rivia nella sere TV “The Witcher”, l’attore ha preferito abbandonare la serie per tornare a interpretare il ruolo di Superman per la saga “Man of Steel”…prima che venisse brutalmente cancellata. Ora Cavill non potrà più essere nè un supereroe nè uno Witcher, ache se ci auguriamo che possa presto trovare un altro ruolo adatto a lui. Lo abbiamo comunque ritrovato recentemente nel sequel di “Enola Holmes”, al fianco dell’attrice Millie Bobby Brown.

8 Can Yaman Amatissimo dagli italiani, l’attore turco Can Yaman non ha nulla da invidiare e si è aggiudicato un posto nella nostra classifica. Lo abbiamo visto recentemente nella serie TV “Viola come il mare”, affianco all’attrice Francesca Chillemi.

7 Jackson Wang Troviamo poi il bellissimo rapper Jackson Wang, originario di Hong Kong. Fa parte della band sud-coreana GOT7.

6 Chris Hemsworth Uno splendido anno anche per Chris Hemsworth che si aggiudica la metà classifica grazie ai suoi occhi di ghiaccio e la naturale simpatia che lo hanno portato nel cuore di tutti. Lo abbiamo recentemente visto in “Thor: Love and Thunder” al fianco di Natalie Portman.

5 Timothée Chalamet Sguardo vispo, occhi chiari e sorriso smagliante, l’attore di “Call me by your Name” Timothée Chalamet fa strage di cuori. Quest’anno è stato accolto trionfalmente a Venezia per l’annuale Festival del Cinema, dove ha presentato il suo ultimo lavoro da co-protagonista, “Bones and All”, in cui ha ritrovato il regista Luca Guadagnino.

4 Michael B Jordan Troviamo poi il bellissimo Michael B. Jordan, che esordirà il prossimo anno come regista del film “Creed III”.

3 Harry Styles Senzaombra di dubbio però, si tratta dell’anno di Harry Styles: il suo album Harry’s House sta avendo ancora un enorme successo trascinando tutti inevitabilmente in un ritmo sempre nuovo e diverso. Lo abbiamo inoltre visto sul grande schermo nel film “Don’t Worry Darling” al fianco di Florence Pugh e la oramai ex compagna Olivia Wilde. Inoltre a novembre è uscito il film “My Policeman” in cui recita insieme ad Emma Corin e David Dawson: lo trovate su Amazon Prime Video.

2 Kim Taeyhung Più volte nominato come l’uomo più bello del mondo, al secondo posto troviamo Kim Taehyung, cantante e membro della band BTS. Insieme agli altri membri ha collezionato nel tempo tantissimi successi: attualmente la band ha dichiarato di trovarsi in un periodo di pausa a seguito dell’annuncio che ciascun membro, come da tradizione sud-coreana, dovrà partire per la leva militare.