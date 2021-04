Disney lo aveva anticipato: questo 2021 sarebbe stato ricco di novità per la piattaforma Disney+ in modo da poter raggiungere sempre più abbonati (dopo il record di 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi). Per questo motivo, si è deciso di puntare su titoli originali e su prime esclusive tanto che, in alcuni casi, determinati film non passeranno neanche dalle sale cinematografiche, ma faranno il loro debutto mondiale direttamente sulla piattaforma di streaming (come il caso del film di animazione Luca).

Adesso veniamo a scoprire che Disney+ si è aggiudicato un nuovo titolo. Si tratta di Disenchanted, ovvero Come d’incanto 2, il sequel del famoso film uscito nel 2007. Come d’incanto aveva ottenuto un grande successo ed era stato amato dal pubblico e dalla critica tanto che arrivò ad incassare oltre 340 milioni di dollari. Si tratta di un progetto in cantiere da anni, ma che solo ultimamente sta diventando realtà con le riprese che inizieranno ufficialmente questa estate in Irlanda. Questo, per ovvi motivi, ci fa dedurre che sarà necessario aspettare il prossimo anno per vederlo su Disney+. Nel frattempo, però, giungono le prime indiscrezioni.

Amy Adams e Patrick Dempsey in Come d’incanto

Il titolo Disenchanted non ci fa sperare nulla di buono. Infatti, vedremo Giselle trasferirsi in periferia insieme a Morgan e Robert, ma sarà controllata a vista dalla sua antagonista Malvina Monroe. Dopo alcuni problemi, Giselle esprime un desiderio al fine che le loro vite possano trasformarsi in una fiaba perfetta, ma qualcosa va storto e la ragazza sarà costretta a lottare contro il tempo per salvare la sua famiglia ed il regno di Andalasia. Per quanto riguarda il cast, invece, ritroveremo Amy Adams, l’attrice classe 1974 che vestirà di nuovo i panni di Giselle. Anche Patrick Dempsey tornerà ad interpretare Robert Philip, l’avvocato e vero amore di Giselle. L’attore rivela che:

“Ho appena ricevuto la sceneggiatura del secondo film ed ora ho iniziato a lavorarci ed a mettere insieme gli appunti. E’ entusiasmante!”.

Inoltre, troveremo ancora James Marsden come principe Edward ed Idina Menzel sarà Nancy Tremaine. Le new entry saranno Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays che interpreteranno il ruolo di personaggi cattivi. Soprattutto troveremo i Sette Nani, come annuncia DisInsider. Ebbene si: Brontolo, Pisolo, Eolo, Mammolo, Dotto, Cucciolo e Gongolo si esibiranno in un numero musical in Disenchanted.

