Una gestazione lunghissima per Romance, la canzone che vede collaborare Fred De Palma, pluripremiato artista italiano, e Justin Quiles, il volto mondiale della latin music.

Sin dal primo ascolto Romance si presenta come una vera e propria hit, che ci accompagnerà di sicuro spessissimo in radio nei prossimi mesi. Una nuova produzione di Takagi e Ketra, che si conferma come sicuro successo.

Il significato del testo di Romance di Fred De Palma e Justin Quiles

Ecco come Fred De Palma ha raccontato la nascita della canzone:

Romance é nata nel 2020 a Miami, la prima volta che io e Justin ci siamo visti, eravamo in studio, insieme a Takagi e Ketra e Gianluca Vacchi che me lo aveva appena presentato. Abbiamo deciso di fare un pezzo insieme facendoci trasportare dalla situazione che si era creata in studio. Nonostante la pandemia, siamo sempre rimasti in contatto e appena hanno riaperto la possibilità di viaggiare mi sono letteralmente fiondato a Miami per chiudere quel brano che in quei due anni non riuscivo a togliermi dalla testa, più lo ascoltavo più mi piaceva e Justin era d’accordo con me, sarebbe dovuto uscire.

Non mi era mai successo prima d’ora di aspettare così tanto per pubblicare una canzone, ma credo sia stato giusto così, perché quando ci siamo incontrati gli abbiamo dato un nuovo sound registrato le mie parti in italiano e ne siamo stati subito colpiti. Fred De Palma

Il testo parla di una storia d’amore dove lui però non vuole il romanticismo, ma abbandonarsi alla passione senza pensarci troppo.

Traduzione di Romance

Oh-oh, yeah-yeah

De Palma

Ah

Io c’ero, sì

Te lo ricordi quando mi chiedevi: “Chissà che profumo ha il cielo”, yeh

Io ti guardavo e ridevo, yeh

Ma adesso mi è caduto addosso il tredici di agosto

Mi perdo nello spazio, non so qual è il mio posto

Hai paura di cadere io anche se ho paura volo

Buttati con me anche se poi dura solo una notte intera

Ma se la notte è giovane siam più giovani noi

Un sogno che si avvera

Una stella cade anche se ancora non lo sa

Se succede qualcosa

Ma non voglio il romanticismo

Non chiedermi di restare

Perché non è possibile

Se succede qualcosa

Ma non voglio il romanticismo

non chiedermi di restare

Perché non è possibile

So che la notte è giovane proprio come noi

Come te e me ne sono rimasti pochi

Che ti piaccio me ne accorgo

Divento pazzo ogni volta che ti tocco

Non mi interessa il tuo passato

La tua formazione

Tesoro io vivo nel presente

Siamo io e te, e cosa importa alle persona

A me basta una notte ehi, ehi, ehi

Sali, sali, sali in cima

Eccomi qui per cambiare il tempo

Lo stesso in Italia come a Lima

Ancora non mi fai andare giù

Se succede qualcosa

Ma non voglio il romanticismo

non chiedermi di restare

Perché non è possibile

Se succede qualcosa

Ma non voglio il romanticismo

non chiedermi di restare

Perché non è possibile

E vorrei che tu non sentissi freddo

Ti riscalderei, per sempre ti darei

Dai, rimani ancora che ne varrà la pena

Restiamo a letto insieme tutta la notte

Siamo come un brivido lungo la schiena

Chi se ne frega se poi dura appena una notte intera

Ma se la notte è giovane siam più giovani noi

Un sogno che si realizza

Una stella cade anche se ancora non lo sa

Se succede qualcosa

Ma non voglio il romanticismo

non chiedermi di restare

Perché non è possibile

Se succede qualcosa

Ma non voglio il romanticismo

non chiedermi di restare

Perché non è possibile