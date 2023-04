La chimica tra i due attori in Ghosted mi è piaciuta molto anche se il film è un po’ ripetitivo.

Comunque te ne parlerò nelle prossime righe della recensione.

L’appuntamento al buio spesso fa schifo. Con l’aumento delle app di incontri, è diventato sempre più difficile per la maggior parte delle persone trovare l’anima gemella. Molti di noi hanno avuto quei primi appuntamenti in cui tutto sembrava essere andato alla perfezione, pensavamo di aver incontrato la persona giusta, sembrava esserci una scintilla. Poi, già dal giorno dopo, dall’altra persona solo un silenzio totale. Inviamo uno o due messaggi, ma niente. Se è successo anche a te, sei stato/a “ghostato”. Questa è la semplice premessa dell’action-comedy romantica “Ghosted” di Dexter Fletcher, che segna la terza collaborazione tra Chris Evans e Ana de Armas dopo “Cena con delitto – Knives Out (Knives Out)” e “The Gray Man“.

C’era un tempo in cui questo tipo di film con grandi star erano molto diffusi in quel di Hollywood. Venivano messi insieme due attori di primo piano in situazioni pazzesche e si aveva un successo assicurato. Film come “All’inseguimento della pietra verde” o “50 volte il primo bacio” sono due esempi calzanti. Dopo un po’, questi film sembravano morti e sepolti tra le idee hollywoodiane, per poi tornare di recente con successi come “The Lost City” con Sandra Bullock e “Ticket to Paradise” con Julia Roberts. “Ghosted” rientra perfettamente in questo filone. Mette insieme due star carismatiche e le lancia in una divertente avventura di due ore, piena di battute, sensualità e una chimica elettrizzante.

Quando il film ci presenta Cole (Evans), scopriamo che è uno scrittore timido e in erba che non ha mai vissuto la sua vita come avrebbe voluto. Ha abbandonato i suoi sogni per lavorare nell’azienda agricola di famiglia. La sua vita sentimentale è praticamente inesistente; sostiene di essere un romantico, ma lo fa sembrare uno sfigato. Mentre lavora in un bancone al mercato, incontra Sadie (Ana de Armas) e i due cominciano quasi subito a litigare. Dopo qualche incoraggiamento da parte dei colleghi che percepiscono una scintilla tra loro, Cole rincorre Sadie e la invita ad uscire. La connessione è innegabile e il loro caffè si trasforma in una giornata intera a passeggiare per Washington DC. Il flirtare sfocia in baci e, alla fine, Sadie invita Cole nella sua camera da letto.

Ana de Armas e Chris Evans in Ghosted

Cole torna a casa dalla sua famiglia euforico, sostenendo di aver incontrato la persona giusta per lui. Naturalmente, non sente più parlare di Sadie e l’ansia prende il sopravvento. Soprattutto quando manda decine di messaggi invadenti senza ottenere nessuna risposta. Appena si rende conto di aver lasciato il suo inalatore nella borsa di Sadie, utilizza un localizzatore GPS per scoprire che Sadie si trova in Inghilterra, e con il sostegno dei suoi genitori (Amy Sedaris, Tate Donovan), vola oltreoceano per rincontrarla. Non molto tempo dopo il suo arrivo, Cole viene rapito da alcuni terroristi che sospettano che lui sia il famigerato trafficante d’armi “The Taxman” e viene presto salvato da Sadie, che rivela di essere un’agente della CIA. Sadie decide a malincuore di portare Cole con sé in una missione audace per salvare il mondo.

“Ghosted” è praticamente ciò che ci si aspetta da questo tipo di trama. Ha un concetto carino ed è adatto a tutti i pubblici. La chimica tra Evans e de Armas è irresistibilmente affascinante, e migliora man mano che il film procede. I personaggi che interpretano sono sicuramente familiari, con Cole di Evans che sembra essere stato scritto pensando a Ryan Reynolds e de Armas che continua il suo percorso come femme fatale dopo “No Time to Die” e “The Gray Man”. Per quanto possano essere archetipici, Evans e de Armas sono semplicemente adorabili. Portano una presenza così calda nel film che alla fine aiuta a salvare la pellicola da alcune insidie importanti.

Accanto a Evans e de Armas, c’è anche un cast di supporto impressionante con Adrien Brody nei panni del cattivo Leveque, che si diverte a interpretare un villain esagerato. Nonostante il personaggio sia piatto e generico, Brody riesce comunque a dominare ogni singola scena in cui compare. Vediamo anche Marwan Kenzari nei panni di Marco, un ex alleato di Sadie, e il suo botta e risposta con i protagonisti regala delle belle risate. Ci sono anche numerosi cameo memorabili di volti noti che sicuramente susciteranno una reazione nel pubblico.

Il punto debole di “Ghosted” è il montaggio, in particolare nel primo atto. Anche nelle semplici scene di dialogo, il film appare eccessivamente montato, tanto da diventare troppo distruttivo. Non si percepisce inizialmente la connessione tra Cole e Sadie durante il loro primo appuntamento, perché per metà del tempo sembra che Evans e de Armas non abbiano nemmeno girato quelle scene insieme. Se questa scelta era intenzionale, è stata sicuramente proposta male. Esteticamente, il film sembra piuttosto banale e privo di idee. A parte i momenti di evidente CGI, non sembra affatto interessante dal punto di vista visivo, come se il film si affidasse esclusivamente al suo affascinante cast.

Nonostante un buon senso dell’umorismo, la sceneggiatura scritta da Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna e Erik Sommers sembra poco ispirata. La storia d’amore tra Evans e de Armas è dolce, ma diventa sempre più ripetitiva, al punto da farti sentire il peso delle due ore di durata. Inoltre, ci sono molti brani musicali che sembrano essere inseriti senza uno scopo preciso, perché, diciamocelo, “Uptown Funk” non è tutta questa figaggine che pensavamo fosse nel 2015.

“Ghosted” è ben lontano dalla perfezione, ma è comunque divertente, soprattutto se stai cercando un film leggero da guardare con la famiglia. Evans e de Armas sono affascinanti come sempre e il cast di supporto è molto solido. Ci sono abbastanza risate e scene d’azione divertenti per giustificare la mia raccomandazione, ma non aspettarti molto di più.

In conclusione, “Ghosted” è un film che, nonostante alcuni difetti, riesce a intrattenere grazie alla carismatica coppia formata da Chris Evans e Ana de Armas, alla presenza di un cast di supporto di alto livello e ad alcune scene d’azione ben realizzate. Se sei alla ricerca di un film leggero e divertente da vedere in famiglia, potrebbe essere la scelta giusta per te.

Ghosted è disponibile su Apple Tv.

Se l’hai visto fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.