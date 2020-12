Gianna Nannini torna in radio con il suo nuovo singolo dal titolo L’aria sta finendo, una canzone estratta dal suo ultimo album La Differenza. Dallo stile inconfondibile, la canzone è un vero e proprio inno rock, dalle sonorità internazionali e cariche di forza.

Ancora una volta Gianna Nannini resta fedele al suo animo rock, ma lo fa con un testo diretto e molto significativo, che rende l’insieme della canzone non solo bella da sentire, ma anche portatrice di un messaggio profondo.

Il significato di L’aria sta finendo di Gianna Nannini

Il testo di L’aria sta finendo è, come spesso i testi della Nannini, un testo molto diretto, che parla della necessità di cambiare e nostra abitudini di vita prima che sia troppo tardi per porre rimendio ai tanti umani errori. Come dice lo stesso titolo, infatti, L’aria sta finendo, la vita procede in avanti senza fare pause, permettendoci di cambiare solo mentre percorriamo il nostro cammino, in corsa.

La canzone L’aria sta finendo, verrà presto accompagnato da un video ufficiale, che vi mostreremo nei prossimi giorni appena uscirà.

Per il momento non possiamo far altro che ascoltare e riascoltare la canzone e farci trasportare dal sui ritmo incalzante da vero e puro rock italiano.

Con L’aria sta finendo Gianna Nannini non si discosta molto dal suo inconfondibile stile, ma non ci dispiace affatto, probabilmente proprio perché siamo certi del suo marchi di fabbrica.

E tu cosa ne pensi di questa canzone? Lascia un commento per dire la tua, ma non prima di aver letto il testo integrale della canzone che trovi qui di seguito.

Il testo de L’aria sta finendo di Gianna Nannini

One, two, three, four

Io lo so

tu lo sai

se mi guardi come fai a non dire niente?

io lo so

tu lo sai

per paura non si cambia mai

ma a volte non esistono risposte

siamo nati abbandonati

forse questo ci ha incollati

l’illusione di essere per l’altro il pezzo mancante

Dammi la mano

dammi la mano

se vuoi

Siamo stati condannati

nudi a letto intrappolati

a pretenderci le vene

e a nasconderci i pensieri

io lo so tu lo sai

non ci penso finalmente

dopo tutto quel dolore non c’è niente

Dammi la mano

e dammi la mano

se vuoi

E l’aria sta finendo

ed io non ci sto più

a fare del mio cuore

un meccanismo tossico

è meglio dirsi addio

è meglio e si vivrà

ora lo so come si fa

a dire basta per sempre

e amarti veramente

Siamo stati fortunati

a vederci innamorati

siamo stati stupidi a invecchiare

Dammi la mano

dammi la mano

dai, dai, dai

E l’aria sta finendo

ed io non ci sto più

a fare del mio cuore

un meccanismo tossico

è meglio dirsi addio

non fa più male

ora lo so come si fa

a dire basta per sempre

e amarti veramente